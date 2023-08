Boninho fala sobre ex-outros realities no BBB e diz quem já está fora

Em meio a rumores sobre o formato da próxima edição do Big Brother Brasil, o diretor da atração, Boninho, se pronunciou nas redes sociais sobre a especulação que diz que ex-participantes de outros realities estarão na atração da Globo.

Historicamente, o BBB nunca teve alguém que já participou de qualquer outro reality, quer seja da Globo ou de outras emissoras, salvo nas edições 10 e 13, quando ex-BBBs ganharam nova chance.

Um dos nomes mais citados para integrar a atração é o de Carol Nakamura, que participou do No Limite em 2023. Boninho, no entanto, afirmou que o reality seguirá sem ex-outros realities.

Em resposta a um usuário que pediu a ex-bailarina do Faustão no BBB 24, Boninho respondeu: "Já vou adiantar aqui. Ele é uma amiga e querida, mas não! Mantenho minha decisão de não levar nenhum ex-reality pro BBB. Fez um outro, mesmo que seja nosso, tá fora".

A suspeita do público de que o BBB abriria portas para ex-outros realities ganhou força quando o diretor anunciou o 'Puxadinho', um novo grupo além de 'Pipoca' e 'Camarote'.

Até o momento, não se sabe do que se trata este terceiro grupo do reality.