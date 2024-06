"Cacau": Novela gravada na Bahia faz sucesso na TV de Portugal | A TARDE

Um dos destinos turísticos mais populares do Brasil, o Sul da Bahia está fazendo sucesso em Portugal graças à novela "Cacau", líder de audiência na TV portuguesa pelo TVI. A trama foi filmada em Itacaré e Ilhéus e foi vendida para 14 países.

“Um dos objetivos da novela foi criar um intercâmbio cultural entre baianos e portugueses. A história ambientada na bela Itacaré é líder de audiência em Portugal desde o primeiro dia que foi ao ar”, explicou em entrevista ao Alô Alô o diretor de Comunicação da TVI, Ricardo Maia.

Já o empresário baiano Marco Less, que organiza festivais de chocolate em Portugal, exaltou a iniciativa da emissora.

“A TVI é vista em diversos países da Europa e da África. Essa é uma mídia espontânea do turismo da Bahia nesses mercados. No início do ano, fizemos um evento em Lisboa, junto com o governo baiano, que reuniu agentes de viagens e o elenco da novela, com grande repercussão no trade turístico lusitano”, destaca.

