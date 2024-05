“Carga Pesada” terá nova versão com mulheres caminhoneiras | A TARDE

Já dizia Psirico: “Ê, ê, ê, ê… mulheres no comando, mulheres no poder”. Um dos grandes sucessos da televisão nos anos 1980 e 2000, a série “Carga Pesada” está prestes a ganhar uma nova versão. No entanto, o que os fãs do seriado não esperavam é que Pedro e Bino, vividos por Antônio Fagundes e Stênio Garcia, não estarão de volta. Isso porque a Globo decidiu fazer uma mudança radical e vai trocar os companheiros por companheiras.

A mais nova temporada da atração terá duas mulheres como caminhoneiras protagonistas. As novas personagens são: Chica Coqueiro e Rosa Besourinho, que segundo informações do O Globo, serão vividas por Thalita Carauta e Fabíula Nascimento.

Personagens serão vividas por Thalita Carauta e Fabíula Nascimento | Foto: Reprodução

Conforme a publicação, as duas gravaram o episódio piloto recentemente, mas o martelo ainda não foi batido.

Com direção de Mayara Aguiar e roteiro de Aline Guimarães e Renata Dias Gomes, o projeto foi entregue e, em breve, será devidamente analisado. Como está em fase de avaliação, ainda não é possível falar em data de estreia.

Publicações relacionadas