Carlos Alberto de Nóbrega é internado para procedimento cirúrgico | A TARDE

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer uma pequena cirurgia para retirada de um coágulo na cabeça. O procedimento está marcado para às 18h desta sexta-feira, 15.

O coágulo foi formado após a queda na casa de campo, em novembro. De acordo com o filho de Carlos Alberto, Marcelo de Nóbrega, a cirurgia deve ser pouco invasiva. Será feita drenagem do sangue na cabeça do apresentador e depois será realizada a sutura.

“São dois furinhos, simples. A previsão que os médicos dão é de três dias internado, e depois alta. A única coisa delicada é a anestesia geral, por conta da idade dele”, disse Marcelo de Nóbrega.

Segundo o UOL Splash, o apresentador deixou os programas de janeiro gravados.

Além de bater a cabeça, Carlos Alberto teve uma costela trincada com a queda em novembro. O apresentador caiu da escada, ao tropeçar no chinelo.