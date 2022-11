Cássia Kis participa de protesto no Rio contra resultado da eleição

Apoiadora de Bolsonaro, a atriz Cássia Kis participou nesta quarta-feira, 2, de um protesto no Rio de Janeiro de um grupo de pessoas contrárias ao resultado da eleição.

Usando um macacão verde com detalhes pretos e um sobretudo cinza, ela foi filmada em frente ao Comando Militar do Leste.

Em um dos vídeos ela é aplaudida enquanto caminha entre os bolsonaristas. Em outro momento ela aparece ajoelhada no asfalto, com um terço na mão, rezando o Pai Nosso e brada: "livrai-nos do comunismo".

Na última semana, Kis proferiu declarações homofóbicas em entrevista a Leda Nagle. Na ocasião, ela afirmou que "homem com homem não dá filho".

Até o momento, a Tv Globo não se manifestou sobre a participação de uma contratada no ato antidemocrático.

Confira o vídeo.