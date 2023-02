CNN Brasil faz estreia discreta na TV aberta nesta sexta-feira

Sem anúncios prévios, a CNN Brasil fez sua estreia na TV aberta na madrugada desta sexta-feira, 24. O sinal gratuito da emissora foi aberto para todo o território nacional por meio da banda Ku.

Segundo a emissora, o sinal está disponível nos receptores de TV digital de parabólica, que substituiu o antigo sinal, que será usado na expansão do 5G no Brasil. O número do canal segue 577, o mesmo das TVs pagas.

A programação da emissora também será a mesma exibida atualmente no YouTube e nos canais a cabo. Programas do pacote "soft" também serão retransmitidos.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil possuem em suas casas uma antena parabólica para receber o sinal de TV aberta.

Além da entrada na Tv aberta, a CNN prepara uma reformulação da grade, com novos telejornais e alterações nas bancadas dos já existentes.