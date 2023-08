Com covid, Carlos Alberto de Nóbrega não tem previsão de alta

O apresentador e comediante Carlos Alberto de Nóbrega segue internado com Covid-19, e sem previsão de alta. Segundo o filho do artista, Marcelo de Nóbrega, Carlos tomou todas as vacinas contra o coronavírus e está se recuperando.

Ao colunista Lucas Pasin, Marcelo também deu detalhes sobre o estado de saúde do comunicador. “Ele está bem, o exame confirmou Covid, mas ele tomou todas as vacinas e permanecerá internado para monitorar. Sem previsão de alta, mas do jeito que está melhorando, deve ir logo para casa”, afirmou.

“Meu pai estava com febre desde o começo da semana e tosse. Ele não costuma ter febre nunca, então isso o preocupou”, completou Marcelo, segundo a publicação.

O estado de saúde de Carlos foi divulgado na quinta-feira, 17, pela esposa dele, Renata Domingues. "Desculpem por não atender o telefone e não responder as mensagens no dia de hoje sobre a saúde de Carlos Alberto", disse.

Nas redes sociais, ela compartilhou ainda uma foto do apresentador em uma cama, de olhos fechados e usando máscara de proteção facial.