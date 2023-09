Fausto Silva: "Já fiz minha parte. Não volto mais para a televisão"

Em processo de recuperação, após realizar um transplante de coração, o apresentador Fausto Silva revelou que não pretende retornar à televisão. A declaração foi dada em entrevista ao Uol.

"Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade, do que encher o saco do público até não poder mais", afirmou Faustão.

Mesmo saindo da televisão, não quer dizer que o apresentador esteja se aposentado. Segundo o próprio, ele pretende explorar outras atividades e plataformas. "Quero fazer algo para o YouTube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade que eu não descarto. Vamos ver", completou.

Faustão estreou na TV em 1984, no programa de auditório Perdidos na Noite (Gazeta). Na Globo, com o Domingão do Faustão, ele permaneceu de 1989 a 2021.

Após deixar a emissora do 'plin plin', o apresentador assinou com a Bandeirantes, onde atuou por pouco mais de um ano. A última aparição de Fausto Silva na TV até o momento foi no último dia 18, em uma gravação feita antes da internação.

Durante entrevista ao Uol, Faustão disse que ainda pretende fazer uma aparição na Record, que ficou devendo, e também pretende ir ao Roda Viva, na Cultura. Irá como entrevistado, não mais no papel de apresentador.