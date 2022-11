Galvão Bueno tem alta médica após internação por Covid-19: "cuidado"

Após passar três dias internado depois de testar positivo para a Covid-19, o narrador Galvão Bueno recebeu alta médica nesta quarta-feira, 16. Ele afirmou que está indo para casa e vai esperar o teste negativo antes de viajar ao Catar para a Copa do Mundo.

“Estou passando aqui para dar dois recadinhos. Primeiro, tome muito cuidado, a Covid voltou forte, tomem cuidado. Mas estou passando aqui para dizer que estou recuperado. Estou com alta médica, vou agora para casa e é só a questão de dar negativo e pegar o avião para ir para o Catar. A Copa vem aí! Estamos juntos na Copa! Que venha o hexa”, disse Galvão.

Apesar da alta, Galvão ficará de fora da abertura da Copa pela primeira vez após 36 anos. Ele será substituído por Luis Roberto, que será o narrador de Catar x Equador com comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro.

Bueno deve estrear no Mundial com a estreia do Brasil no campeonato na partida contra a Sérvia, no dia 24.