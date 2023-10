Globo não renova contrato e Bruno Mazzeo é demitido após 38 anos | A TARDE

O humorista Bruno Mazzeo não teve o contrato com a TV Globo renovado e foi demitido da emissora após 38 anos. Sem contrato fixo, Mazzeo agora integra o grupo de profissionais com contrato por obra certa.

Em suas redes sociais, o filho de Chico Anysio afirmou que passou a maior parte da vida na empresa. Ele compartilhou uma foto, ainda pequeno, em um carro com o logotipo antigo da emissora carioca.

"Não sei dizer quando, exatamente, entrei na Globo. Porque a verdade é que nasci dentro dela. Pois agora é hora de partir pra novos desafios! Já já trago (boas) novidades do front", escreveu.

Em resposta a um internauta, Mazzeo afirmou que uma nova temporada do 'Cilada' está para ser lançada. "Espero que ainda este ano".

A história de Mazzeo com a Globo começou nos anos 1980, quando ele ingressou como roteirista nos programas do pai, a exemplo do 'Chico Anysio Show'.

Ele também roteirizou atrações como Escolinha do Professor Raimundo (1990-1995), Chico Total (1996), Sai de Baixo (1996-2002), Vida Ao Vivo Show (1998-1999), entre outros.

Bruno também trabalhou como ator em obras como Beleza Pura e Cheias de Charme, além da Escolinha do Professor Raimundo, onde interpretou o personagem eternizado pelo pai.