Heloísa Perissé não tem contrato renovado e deixa Globo após 24 anos

A atriz Heloisa Périssé não teve seu contrato fixo com a TV Globo renovado e foi dispensada da emissora após 24 anos. Atualmente ela é uma das participantes do 'Dança dos Famosos', exibido no 'Domingão', e atua na série 'Cine Holliúdy'.

Em recente entrevista, Perissé afirmou que é grata à emissora pelas mais de duas décadas. "Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos", declarou à Patrícia Kogut.

Sua primeira participação na emissora foi na novela "De Corpo e Alma". Ela atuou ainda em obras como 'Incidente em Antares', 'Escolinha do Professor Raimundo', 'Sob Nova Direção', 'Avenida Brasil', entre outras.

Apesar do fim do contrato fixo, ela ainda pode ter trabalhos na emissora por meio de contrato por obra certa, modelo que tem sido adotado pela emissora há alguns anos.