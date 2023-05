Isabelle Drummond encerra contrato e deixa a Globo após 23 anos

A atriz Isabelle Drummond não faz mais parte do elenco da Tv Globo. Após 23 anos, a emissora não renovou seu contrato e dispensou a atriz de 29 anos.

Ela atuou em novelas como Laços de Família, Caras & Bocas, Cheias de Charme, Sangue Bom, Sete Vidas e Novo Mundo, além de dar vida à boneca de pano Emília em Sítio do Picapau Amarelo, entre 2001 e 2006.

Em 2000 ela chegou a participar de do programa Linha Direta. Sua última novela foi em 2019, quando deu vida à Manuzita em Verão 90.

Apesar do término do contrato, ela pode retornar à emissora em trabalhos pontuais com contrato por obra. Atualmente ela tem projetos no streaming.