José Mayer acusa a TV Globo de não pagar por reprises: "lamentável" | A TARDE

O ator José Mayer acusou a TV Globo de não cumprir normas internacionais de direitos de imagem e não cumprir o devido pagamento a atores.

Ele afirmou estar feliz em ver 'Pátria Minha' disponível no catálogo da plataforma de streaming Globo Play. A telenovela foi exibida entre 1994 e 1995 na emissora.

Entretanto, Mayer alegou não ter recebido o pagamento pelo reprise da obra.

"É bom rever Pátria Minha, mas é lamentável constatar que as redes de televisão no Brasil não pagam aos artistas segundo as normas internacionais de direitos de imagem pelas reexibições de seus trabalhos".

Em Pátria Minha, José Mayer interpreta o personagem Pedro Fonseca, um jovem que retorna ao Brasil após 10 anos vivendo nos Estados Unidos como imigrante ilegal.



O que determina a Convenção de Roma

As normas internacionais de direitos de imagem pelas reexibições são estabelecidas pela Convenção de Roma para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão e foi ratificada por 120 países, incluindo o Brasil.

Ela reconhece aos artistas intérpretes ou executantes o direito de autorizar ou proibir a retransmissão de suas performances. A Convenção de Roma também estabelece que os artistas intérpretes ou executantes têm o direito de receber uma remuneração justa e equitativa pela retransmissão de suas performances.