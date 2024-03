Klara Castanho, Prioli, Tati e +: veja quem está no Dança dos Famosos | A TARDE

A nova temporada do Dança dos Famosos começa neste domingo, 3. Esta será a 21ª edição da atração inicialmente comandada por Fausto Silva no Domingão, agora apresentado por Luciano Huck.

Ao todo, 16 famosos vão disputar um troféu e um carro zero. Um dos nomes que estará no reality é o MC Daniel. Segundo o Notícias da TV, o convite foi feito a ele após a ex, Mel Maia, recusar.

Quem também estará na atração é a advogada e apresentadora Gabriela Prioli, contratada da Globo há quase um ano.

Além deles, outros artistas também estarão na atração: Lexa, Tati Machado, Enrique Diaz, Henri Castelli, Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Barbara Reis e Lucy Alves.

O júri segue com Zebrinha, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo. Os participantes serão divididos em quatro grupos e por quatro semanas irão acumular pontos se apresentando em conjunto. Quem tiver a menor pontuação passa para a repescagem.