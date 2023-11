Luís Miranda é convidado para o BBB 24 e negocia participação | A TARDE

O humorista baiano Luis Miranda pode participar do Big Brother Brasil 24. Mas ele não estará entre os participantes do Grupo Camarote, e sim, negocia a participação em um novo quadro de humor, após ser investigado pela direção do reality show. As informações são da coluna de Lucas Pasin, no UOL.

De acordo com a coluna, Luís Miranda foi convidado há cerca de um mês. Apesar de não ter costume de assistir ao reality, gostou da proposta para estar no BBB por conta da visibilidade do programa.

Luís Miranda foi convidado para um quadro de humor com as saídas de Dani Calabresa e Paulo Vieira, que não seguirão no comando de quadros de humor no programa. A coluna ainda apontou que o reality não seguirá com o CAT BBB em 2024.

"Entre outras novidades, teremos novos quadros e novos talentos no humor do BBB 24", disse a Globo sobre a próxima edição do Big Brother Brasil.