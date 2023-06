Magno Navarro pede demissão e deixa a Globo após mais de 2 anos

O apresentador Magno Navarro pediu demissão da Globo nesta sexta-feira, 2. Navarro, que se destacou no final de 2022 com o programa "Tá na Copa" no SporTV, decidiu deixar a emissora após perceber uma redução de espaço em sua programação.

Fora da Globo, ele se dedicará às sátiras do futebol brasileiro nas redes sociais. Apesar da saída, existe a possibilidade de um retorno em projetos futuros, caso haja interesse mútuo.

Navarro estava insatisfeito com sua situação na Globo, tendo enfrentado dificuldades para fechar contratos publicitários devido às políticas da empresa. Além disso, sentia-se desvalorizado em questões financeiras e em outras áreas do comando do Esporte da Globo.

Magno Navarro ingressou na Globo em outubro de 2020, após ganhar destaque nas redes sociais com suas imitações e esquetes sobre futebol.

Durante sua passagem pela emissora, além de escrever e protagonizar esquetes, Navarro apresentou o programa "Tá na Área" ao lado de Igor Rodrigues e comandou outras atrações, como o "Troca de Passes".

Em suas redes sociais, ele afirmou que não tomou a decisão no impulso. "Agradeço a todas as pessoas que estiveram comigo me ajudando a construir uma forma ímpar de se comunicar e acreditando no humor como ferramenta de transformação".