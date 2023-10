'Pantanal' é indicada ao Emmy Internacional de Melhor Novela

A Academia Internacional das Artes & Ciências Televisivas (IATAS) indicou nesta terça-feira, 26, os nomes para a 51ª edição do Emmy Internacional Awards, considerado o "Oscar da televisão mundial". No Brasil, foram sete indicados. Os destaques foram o remake de "Pantanal" (2022) e "Cara e Coragem" (2022), indicadas na categoria de melhor novela.

A indicação da nova versão de Pantanal já era esperada devido às vendas internacionais da novela. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a primeira versão foi ao ar em 1990 na extinta TV Manchete (1983-1999). Em 2022, a adaptação ficou por conta do neto de Ruy Barbosa, Bruno Luperi.

A Warner, assim como a Globo, teve duas indicações, mas em categorias distintas. A primeira foi na categoria série documental com o Dossiê Chapecó, que investiga as causas do acidente com o avião da Chapecoense, em 2016, que matou 71 pessoas entre membros do clube, jogadores e jornalistas que iriam cobrir a final da Copa Sul-Americana daquele ano.

Já a segunda foi com a primeira temporada do reality show A Ponte - The Brigde Brasil. Comandado por Murilo Rosa, o show juntou 14 famosos e anônimos que deveriam se unir para construir uma ponte em busca de um prêmio de R$ 100 mil.

A Rede Record conseguiu sua segunda indicação da história com a série documental dramática Linchamentos, produzida em 2022 e disponibilizada em sua plataforma de streaming Playplus.

Os vencedores do Emmy serão anunciados em 20 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos.