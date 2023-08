Patrícia Poeta ataca Sônia Abrão: "mentira atrás de mentira"

A apresentadora Patrícia Poeta rasgou o verbo contra Sonia Abrão pela primeira vez após processá-la. Neste sábado, 22, a comandante do 'Encontro' se deparou com uma publicação envolvendo informações passadas no A Tarde é Sua e aproveitou para deixar sua mais sincera opinião.

A atriz Elizabeth Savala fez uma publicação negando uma notícia divulgada no programa da RedeTV!, onde eles diziam que ela teria recusado uma proposta da Globo para estar na novela Terra e Paixão.

"Não sei de onde tiraram isso, mas não é verdade, não procede, em momento algum fui consultada, desculpe, mas SEMPRE prefiro a verdade!", escreveu

Patrícia, então, reagiu. "Elizabeth, querida, sinto por você e entendo seu sentimento. Vivo isso há 12 meses, mentira atrás de mentira. E tem pessoas que ainda acreditam. Até quando, né?", questionou a comunicadora da Globo, sem mencionar nomes, mas deixando claro seu desafeto por Sonia Abrão.

"Patrícia, querida, a verdade mais cedo ou mais tarde, sempre vence. Obrigada e meu carinho a você. Te gosto muito", declarou Elizabeth em resposta à Poeta.

Outra pessoa que também comentou a declaração de Elizabeth foi o autor de Terra e Paixão, Walcyr Carrasco. "Isso é invenção", garantiu.

A ação

Patrícia Poeta acionou a Justiça contra Sônia Abrão e o colunista Alessandro Lo Virando, afirmando que ambos fizeram uma “campanha difamatória” desde que ela assumiu a atração que era de Fátima Bernardes.