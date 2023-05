Ratinho chama Naldo de "maior mentiroso" e ameaça: "vou bater nele"

O apresentador Ratinho, do SBT, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o cantor Naldo é o maior mentiroso do Brasil. Ele afirmou ainda que caso o lutador Acelino Popó Freitas não bata no cantor, ele mesmo o fará.

"O Naldo é o maior mentiroso do Brasil. Ele é mentiroso, fica inventando uma luta com o Popó, agora o lutador quer bater nele de verdade. Você vai apanhar, Naldo. Você vai apanhar e vai levar um couro", declarou Ratinho ao 'Fofocalizando'.

"Se o Popó não bater no Naldo, eu vou bater. Esses caras só vem aqui para contar mentiras", disparou o apresentador.

Recentemente Naldo desistiu de enfrentar Popó no ringue. "Em respeito aos meus fãs, em respeito ao esporte e sobre o que vem sendo falado pelo Popó que inclusive até me surpreende, não é postura de campeão! Um ídolo não se comporta assim. Eu venho a público me manifestar! Existem dois pontos que eu devo esclarecer que me fizeram cancelar a luta com meu oponente".

Popó, por sua vez, afirmou que o cancelamento o fez perder R$ 1 milhão. "Eu estava fechando um patrocínio para ser garoto-propaganda de uma empresa por quase R$ 1 milhão visando essa luta. Quem vai pagar as contas? Será que ele vai pagar? Isso é passível de um processo".

null Matheus Calmon