Rita Batista assume apresentação do "Saia justa" no GNT | A TARDE

Rita Batista será a nova apresentadora do programa "Saia justa" do canal por assinatura GNT. A jornalista e apresentadora baiana que se tornou conhecida do público de Salvador na rádio Meterópole na TV Aratu, há quatro anos chegou ao grupo Globo e vem conquistando cada vez mais espaço.

Rita Batista, de 44 anos já atuou como repórter de programas como Encontro com Fátima Bernardes e Mais você e e tornou apresentadora do É de casa em julho de 2022, ao lado de Talitha Morete, Thiago Oliveira e Maria Beltrão.



As mudanças no Saia justa foram anunciadas no final de 2023. Astrid Fontenelle, que comandou o programa há 11 anos, deixou o elenco em dezembro. Larissa Luz também saiu da atração.

Livro

Rita Batista lançou, recentemente, o livro A Vida é Um Presente - Mantras Para o Seu Dia a Dia, pela editora Academia. Na obra, a jornalista, que costuma usar as suas redes sociais para falar de fé e espiritualidade, reúne mantras e pensamentos que ela coloca em prática na sua rotina em conexão com o divino.