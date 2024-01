Roberto Burnier após cirurgia de emergência: "Ganhei minha 3ª vida" | A TARDE

O jornalista e apresentador José Roberto Burnier usou suas redes sociais para publicar uma mensagem de agradecimento aos fãs devido o carinho recebido após passar por uma cirurgia de emergência.

Ele sofreu um infarto na última sexta-feira, 29, após a apresentação do jornal SP2, da TV Globo, e passou por cirurgia cardíaca no sábado, 30.

“Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!”, escreveu.

No hospital Sírio Libanês, o apresentador foi diagnosticado com Infarto Agudo do Miocárdio e passou por um cateterismo cardíaco.

Ele foi detectado uma oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria.