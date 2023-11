Saiba quais artistas vão participar do especial de Roberto Carlos | A TARDE

O tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos para a TV Globo será gravado no Rio de Janeiro no fim de novembro. A gravação será realizada no dia 29 em uma casa de shows na Barra da Tijuca.

O especial será exibido no dia 22 de dezembro. Desta vez, Roberto vai receber Fabio Jr, Luisa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e Paulo Vieira.

Além de Roberto Carlos, a emissora vai exibir também um especial com outra artista: Ivete Sangalo. O show no Maracanã será o ponta-pé inicial para as comemorações dos 30 anos de carreira da baiana.

O especial tem produção de Maiana Timoner, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Boninho.