"Saio otimista daqui", diz Dudu Azevedo em visita a Kayky Brito

O ator Dudu Azevedo foi até o Hospital municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado, 2, para visitar o amigo de longa data Kayky Brito. O ator que foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, passa por uma situação delicada com estado de saúde considerado grave.

Em entrevista ao 'O Globo' e aparentemente muito emocionado, Dudu falou rapidamente sobre o estado de Kayky. “É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui. É uma briga grande pela frente, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser."

O ultimo boletim médico revela que Kayky sofreu um politrauma corporal e traumatismo craniano. Dudu disse ainda que ficou "sabendo do atropelamento pela imprensa" e assim que confirmou o acidente correu para o hospital.

Um inquérito policial foi aberto para apurar o que de fato ocorreu no acidente. O motorista do veículo que atropelou o famoso foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foi feito o registro de ocorrência. O homem também foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), e após a realização do exame de alcoolemia, não foi registrada a presença de bebida alcoólica no organismo do motorista.