Sikêra Jr e Rede TV! são condenados a indenizar Xuxa por danos morais

O apresentador Sikêra Jr e a Rede TV! foram condenados, cada um, a indenizar a apresentadora Xuxa Meneghel em R$ 50 mil por danos morais devido ofensas de Sikêra em 2020.

A decisão foi confirmada nesta quinta-feira, 17, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A indenização solicitada foi de R$ 300 mil, mas o valor foi reduzido.

No 'Alerta Nacional', Sikêra afirmou que Xuxa queria "levar as crianças à travessura, prostituição e suruba". Referindo-se à rainha dos baixinhos como ex-rainha, ele afirmou que "pedofilia é crime e não prescreve".

Os ataques foram direcionados à apresentadora quando ela lançou o livro infantil "Maya: Bebê Arco-Íris".

No entendimento do Tribunal, Sikêra abusou da liberdade de expressão. "As manifestações foram realizadas por meio do emprego de tom jocoso e de linguajar escrachado que, muito embora sejam característicos da atração televisiva, evidentemente excederam os limites do bom senso, da boa educação".

Nas redes sociais, Xuxa comemorou a decisão e afirmou que irá doar os valores recebidos.

"A segunda instância do TJSP confirmou a condenação do apresentador Sikêra Jr. e RedeTV! à indenização por danos morais por ofensa a Xuxa em seu programa de TV. O valor será repassado às instituições ligadas à assistência de crianças e adolescentes. ‘Bora’ fazer o bem que o resto vem!".