Sonia Abrão detona Gil do Vigor e ex-BBB reage: "xenofobia"

O ex-BBB Gil do Vigor reagiu aos comentários feitos pela apresentadora Sonia Abrão contra ele. As declarações de Sonia foram feitas após Gil revelar que corria risco de não poder continuar os estudos por erro da própria universidade.

Sonia afirmou que tinha dificuldades para acreditar na versão do ex-BBB. "Eu não consigo acreditar que esse tipo de coisa tenha acontecido, me parece mais que o orgulho do Gil, a vaidade dele, ele acha talvez que a reputação dele, de um super economista possa ser afetada por aqui e ele não aceita que ele simplesmente foi reprovado em uma matéria. Vai lá e faz de novo. Isso acontece com todo mundo!".

Por meio de sua assessoria, Gil afirmou que é necessário refletir as causas de situações como as críticas recebidas após expor a situação na Universidade.

"E nós sabemos que vivemos em um mundo cercado por xenofobia e diversos outros tipos de discriminação, e todos eles machucam, segregam e nos tornam vítimas de várias injustiças ao longo do caminho", afirmou à Contigo.

"Sigo aguardando o desdobramento do caso e lutando por aquilo que acredito, tanto por mim, quanto por diversas outras pessoas como eu e que lidam com esse tipo de situação diariamente. Foi enfrentando as dificuldades e lutando pela minha resistência que cheguei onde estou hoje e não será esse obstáculo que irá me parar", pontuou.

No Mais Você, ele deu detalhes sobre o que havia ocorrido. Ele afirmou que fez uma prova, recebeu 0.2 e pediu o arquivo para entender o motivo da nota tão baixa. Foi aí que ele descobriu que páginas de respostas haviam sumido.

"Quando eu recebo, eu percebo que da página 21 a página 30 está um buraco. Não tem as páginas que eu fiz. E eu fiz. Eu reporto à universidade e falo: ‘Eu exijo que as nove páginas que sumiram sejam encontradas’. [...] No PDF não tinha nada. Eu estou falando de um PHD, uma prova que define o meu futuro", disse ele.

Ele disse ainda que abriu mão de mais de R$ 7 milhões em contratos para se dedicar aos estudos. "Eu não estou brincando no PHD, eu estou fazendo muito sério. Eu pedi para eles verificassem, porque não acreditei que alguém retirou minhas páginas".