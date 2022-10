Sonia Abrão diz que Cássia Kis "passou de todos limites"

A apresentadora Sonia Abrão afirmou nesta sexta-feira, 28, que a atriz Cassia Kis "passou de todos os limites". A declaração, feita durante o 'A Tarde é Sua', acontece após declarações homofóbicas da intérprete de Cidália em 'Travessia'.

"Ela passou de todos limites. Ela é brilhante como atriz? Sim. Uma das preferidas. O que ela fez em Desalma [série do Globoplay] foi simplesmente maravilhoso. Mas ela vem mostrando uma face que ninguém conhecia. Como pessoa, como colega, ela tem deixado a desejar", disse a apresentadora.

Para Abrão, a live de Kiss com Leda Nagle trouxe falas preconceituosas, discriminatórias e absurdas.

"Até que em uma entrevista ela fala um absurdo como essa história de que homem com homem não pode. Mulher com mulher também não. Então homossexuais são destruidores da família? Tem coisa mais absurda do que essa? Mais preconceituosa, mais discriminatória, mais absurda?", detonou a apresentadora.

Sonia frisa ainda que as declarações da atriz expressam mais que opiniões. "Ela tem convicção nesse tipo de coisa. Tão pobre, tão triste, tão segregacionista. Ela acha que é isso mesmo. Resta fazer o que? As pessoas reagem. Ela não disse uma coisa bonitinha, que elevasse o espírito. Ela disse uma coisa que puxa para baixo. Esse tipo de preconceito mata. Não dá para passar pano", afirmou.