Do medo à arte: antigo prédio do 'Rapa' dá lugar a centro cultural em Salvador

Salão principal do Pé de Cobra - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O coração do Centro Histórico de Salvador acaba de ganhar um novo capítulo em sua milenar história. Onde antes funcionava um dispositivo de controle e fiscalização do comércio ambulante, temido "Rapa", agora pulsa a criatividade.

Inaugurado oficialmente na manhã desta quarta-feira, 15, o Pé de Cobra transforma o casarão número 35 da rua do Bispo, no Pelourinho, em um centro de reflexão, produção e experimentação em artes visuais.

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Após cinco anos de uma reforma minuciosa e autogestionada, o espaço abre as portas com uma proposta ousada: ser uma ferramenta de educação visual em tempos de desinformação, sem perder a conexão com a vizinhança que resiste no Pelourinho.

Vista do alto | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Justiça poética: o fim das celas e o início da criação

Bruno Morais, Cristina De Middel e Julieta Lopresto | Foto: Divulgação Pé de Cobra

A ressignificação do prédio é profunda. A fotógrafa espanhola Cristina De Middel, integrante da agência Magnum Photos e uma das idealizadoras, reside no imóvel e convive diariamente com as marcas do passado.

"A primeira decisão que a gente teve foi tirar as celas e fazer um lugar aberto. Mesmo que isso seja uma história que a gente não conhece, você vê as paredes em uma parte da minha casa que estão cheias de desenhos gravados dos presos. Tem a porta de uma das celas que a gente conservou e agora lucra com a estrutura de uma planta que está crescendo ali", revela Cristina.

Paredes ainda carregam marcas dos antigos presos | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Para ela, o espaço é uma resposta à era das fake news. "É bom se educar visualmente. Esse é um espaço que tem a vocação de ser uma ferramenta para você aprender a entender as imagens melhor. É emocionante ter transformado um espaço onde a gente estava sofrendo em um espaço que convida, que acolhe e que facilita a reflexão", completa.

Porta de cela virou parte da decoração | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A voz das ruas: o adeus à perseguição

Para quem trabalha no entorno, a abertura do centro cultural tem um significado de liberdade. Elisângela, conhecida como a Loirinha da Caipirinha, celebra a mudança da imagem do bairro.

"A gente era muito perseguido pelo Rapa. A gente não tinha licença pra poder trabalhar. Hoje a gente trabalha em paz. Trazer essa cultura pra dentro do nosso Pelourinho é uma oportunidade maravilhosa que a gente não tinha naquela época. É sinal que o pessoal de fora deu ao Pelourinho outra imagem", comemora a comerciante.

A visão é compartilhada por Bica da Água de Coco, que trabalha na região desde antes da revitalização do Centro Histórico.

"Antigamente era Rapa que chamava, porque ele perseguia muita gente. Se a gente não tivesse aqui a nossa licença, eles abusavam. Agora, na gestão nova, o prefeito ajuda muita gente, botou mais eventos. E o Pé de Cobra é um lugar novo que vai ajudar o nosso comércio.", analisa Bica.

Exu abre os caminhos no Pelourinho

Exposição "Meia-Noite na Encruzilhada" | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A exposição de estreia, intitulada "Meia-Noite na Encruzilhada", é um mergulho na espiritualidade. O projeto, desenvolvido pelos sócios Bruno Morais e Cristina De Middel, investiga as transformações do Orixá Exu em quatro países.

O fotógrafo Bruno Morais destaca que a proposta é atuar horizontalmente com a comunidade.

"Sentimos essa potencialidade da Rua do Bispo e imaginamos o espaço como um espaço permeável para atuar junto com a comunidade, e não para a comunidade. Que a vizinhança sinta vontade de experimentar a linguagem fotográfica. Exu é Exu em qualquer lugar. A exposição é um pequeno recorte para começar e para dar 'boa', para agradecer por esse caminho que ele nos deu", explica Bruno.

Fotografia 'raiz' e materialidade

Além da biblioteca com mais de 1.500 volumes e salas de exposição, o Pé de Cobra oferece um laboratório de fotografia analógica, comandado pela argentina Julieta Lopresto. Em um mundo dominado pelas telas de celular, o espaço propõe o retorno ao tato.

"Aqui é a materialidade fotográfica. Vai ter um espaço para revelação de filmes, para entender a fotografia com os processos, para testar, errar. Para quem está acostumado com essa nova geração a revelar foto no celular, isso aqui é raro. É fotografia raiz. Vamos fazer todo o processamento até chegar a uma fotografia feita à mão", descreve Julieta.

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