Em Salvador, Angela Bassett e Taís Araújo caem na dança com o Ilê | A TARDE

Personalidades como Viola Davis, Angela Bassett, Taís Araújo e Rossy de Palma já estão em Salvador onde irão participar do Festival Internacional Liberatum, que acontece entre 3 e 6 de novembro, em Salvador.

Reconhecida por interpretar mulheres negras fortes em obras como "Malcolm X" e "Pantera Negra", a norte-americana Angela Bassett, é uma das homenageadas no evento sobre cultura negra, diversidade e inclusão, onde também será homenageada.

Acompanhada da brasileira Taís Araújo, além de outras celebridades como o jornalista Bruno Rocha da Fonseca e a cantora baiana Majur, a artista visitou a sede do bloco afro Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto, na tarde desta quinta-feira, 2, para conhecer um pouco da cultura e história do bloco. Juntas, as atrizes caíram na dança tradicional. Veja o vídeo:

Quem também desembarcou hoje na capital baiana, foi a atriz espanhola Rossy de Palma. Confira o registro:

A abertura do festival, que acontece pela primeira vez em Salvador, ocorre na manhã desta sexta-feira, 3, no Centro de Convenções de Salvador e contará com a participação de autoridades como o prefeito Bruno Reis. A programação inclui nomes como Seu Jorge, Alcione e a ministra da cultura, Margareth Menezes.

O festival tem o objetivo de promover diálogos de valorização do multiculturalismo, diversidade e inclusão na cidade em que mais de 80% da população é afrodescendente.