Escola Olodum oferece workshop gratuito de percussão e dança afro | A TARDE

Em comemoração 40º aniversário, a Escola Olodum vai oferecer workshops gratuitos de percussão e dança afro, como iniciativa educacional "Seja Aluno da Escola Olodum por um Dia". As aulas ocorrerão no dia 14 de outubro, tanto no turno matutino quanto no vespertino.

Os workshops de percussão, liderados pela maestrina Tainara Miliane, terão 40 vagas disponíveis para o público de 7 a 14 anos no turno matutino, das 09h às 11h, e 40 vagas para o público de 15 a 29 anos no turno vespertino, das 14h às 16h. Eles serão realizados em frente à Escola Olodum, na Rua Alaíde do Feijão.

As inscrições podem ser feitas online através do formulário do Google: link de inscrição e também no local, caso ainda haja vagas disponíveis.

Os workshops de dança afro contemporâneo, ministrados pelo professor Wagner Amorim, seguirão um cronograma semelhante, com 40 vagas para o público de 7 a 14 anos no turno matutino, das 9h às 11h, e 40 vagas para o público de 15 a 29 anos no turno vespertino, das 14h às 16h. Estas atividades ocorreram na Casa do Olodum.

Sobre a Escola Olodum

Fundada em 1983, o projeto Rufar dos Tambores, agora conhecido como Escola Olodum, atualmente tem a direção majoritariamente composta por mulheres negras e jovens.

O principal destaque da Escola Olodum é seu compromisso com a educação antirracista e a transformação social. Utilizando a música e a cultura como instrumentos para promover os direitos humanos e a defesa da democracia, a instituição tem trabalhado incansavelmente para incluir crianças e jovens, com idades entre 7 e 29 anos, em sua missão de empoderamento e inclusão.