Estreia nacional do filme “Estamos Sozinhos” acontece em São Paulo

A estreia nacional do filme “Estamos Sozinhos”, na 35ª edição do Festival Internacional de Curtas-metragens (Kinoforum), em São Paulo, nesta sexta-feira, 23.

O filme, é dirigido pelo baiano Igor Correia, e produzido pela Ori Imagem e Som Produção Cinematográfica, foi um dos selecionados entre mais de 3 mil curtas-metragens. Esse festival é um dos maiores e mais tradicionais eventos dedicados ao formato do curta-metragem no mundo.

| Foto: Divulgação

O filme retrata a história de um ser assustador, que ameaça a vida e a relação de um casal que enfrenta a dor do luto. Conta com o apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através do Edital Setorial do Audiovisual 2019.

Segue programação:

Dia 23 de agosto: Cinemateca - Oscarito - 18h30

Dia 27 de agosto: CineSesc -14h

Dia 30 de agosto: MIS - 18H30