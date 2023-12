Estudantes aprendem a arte do grafite durante Conferência de Cultura | A TARDE

Um grupo de estudantes teve acesso nesta quinta-feira, 7, à teoria e prática da arte do grafite. Um espaço do Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana (CETIFS) se tornou a tela para os alunos aprender e praticar as técnicas e truques.

Na orientação e condução dos trabalhos, o professor e grafiteiro Pipino ficou surpreso com a integração e coletividade dos estudantes.

"Eles trabalham essa questão de cores, do desenho, da criatividade muito bem. Eu só coordenei eles a usar o spray, então deixei eles livres para poder apresentar o melhor desenho para eles usarem a criatividade. E trabalhar isso dentro da escola faz com que os meninos se interessem tanto pela arte, tanto pelo grafite, pela cultura também", contou o professor em conversa com o Portal A Tarde.

Além da prática, os estudantes aprendem também a história da arte e como ela se originou.

"Depois a gente entrou um pouco na técnica do desenho, que antes de você passar pro muro, você tem que saber um pouco do desenho, noção de perspectiva, noção de sombra e luz. Mostrei um pouco como a gente pode trabalhar as questões mais técnicas".

O professor acredita que o aprendizado pode, inclusive, auxiliar os estudantes no ambiente escolar, ajudando a compreender outras matérias.

"Sou formado em Geografia também, então eles podem levar a questão da cartografia e o mapa mental também, pode se se localizar na cidade através de um grafite. Se for para uma rua, tal grafite está naquela rua, mesmo não sabendo o nome da rua, ele sabe que tem um grafite ali e está sendo localizado. As outras disciplinas podem ser trabalhadas assim, a biologia pode trabalhar as questões dos animais, temas de paisagem, natureza e levar isso também ao campo interno da escola".

Além da prática, os estudantes aprendem também a história da arte e como ela se originou Matheus Calmon