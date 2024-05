Evento em Salvador debate enegrecimento da gestão cultural | A TARDE

Salvador foi a cidade escolhida para sediar a terceira edição do “Enegrecer a Gestão Cultural” - evento para reflexão e diálogo sobre o enegrecimento das instituições culturais, que ocorrerá de 13 a 16 de maio, no Goethe-Institut. Com perspectiva itinerante, a iniciativa acontece pela primeira vez na capital baiana, representando o Nordeste.

As inscrições para acompanhar a programação podem ser realizadas a partir desta quarta-feira, 24, através do perfil oficial do evento no Instagram: @enegreceragestaocultural. A pauta inclui temas como a relação entre saúde e gestão cultural, a importância da representatividade nas instituições culturais, e estratégias para promover a igualdade de oportunidades. O evento é gratuito com interpretação de Libras.

De acordo com Karla Danitza, idealizadora do Enegrecer a Gestão Cultural, os debates são essenciais para propor ações concretas que impulsionem a equidade racial nas agendas de instituições culturais. “No evento vamos reunir gestores públicos, representantes da sociedade civil, pesquisadores da economia criativa, conselheiros da iniciativa privada e agentes culturais. Serão realizadas atividades como debates, workshops e momentos de networking”, explicou a gestora cultural.

O Enegrecer está em sua terceira edição e a chegada em Salvador, segundo ela, consolida seu propósito de circulação e promoção da discussão em território nacional. A estimativa é que cerca de 500 pessoas passem para acompanhar as atividades nos três dias de evento.

“Salvador colabora com a reverberação, intensificação e posicionamento da iniciativa, tendo em vista sua realidade de cidade com o maior número de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, além de seu posicionamento como Capital Afro e seu permanente espaço de discussão sobre políticas culturais para o país”, comentou Karla Danitza.





Confira a programação 13 de maio, às 19h - abertura com apresentação da iniciativa 14 de maio, das 9h às 17h - debate eixo 1: A quem a arte cura? Reflexões sobre a gestão cultural e a saúde. - debate eixo 2: Barreiras de entrada X Porta adentro. 15 de maio, das 9h às 17h - debate eixo 3: A eloquência dos silêncios e os afetos nas dinâmicas institucionais. - debate eixo 4: Sensibilização, diálogo, comprometimento e intencionalidade na garantia de segurança psicológica das pessoas racializadas. 16 de maio, das 9h às 17h - Workshop Boas Práticas: um dia para debates sobre boas práticas que estão ou foram testadas dentro das instituições para a promoção de diversidade, equidade e inclusão nos espaços, além de discussão de práticas sobre ações afirmativas, censos, sensibilizações. Inscrições gratuitas: @enegreceragestaocultural.