'Expo Carnaval Brazil' debate folia e reúne ritmos em Salvador | A TARDE

Cidades, circuitos, blocos de rua, sambódromos e camarotes do Brasil estarão no Centro de Convenções de Salvador, nos dias 24 e 25 de novembro, durante a Expo Carnaval Brazil 2023, que visa debater a folia em todo o país. O encerramento será no domingo, 26, com agenda aberta ao público no Pelourinho em uma festa que reunirá os carnavais do país.

O evento contará com palestras e debates, apresentações culturais na Passarela "Abre Alas" e uma feira com novidades e serviços do setor, incluindo experiências imersivas de diversas cidades, como Salvador, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Parintins.

Em conversa com o Portal A TARDE, o diretor do Carnaval Academy, Fred Soares, contou que o evento visa expandir o carnaval enquanto comércio e mercado. Ele frisou que a Expo não se restringe a discutir o carnaval de Salvador, mas sim, as folias que acontecem pelo país.

"Ela tem uma finalidade que é fazer o intercâmbio de diferentes expoentes. Ela tem uma proposta de ser uma grande exposição para falar sobre o desenvolvimento social e econômico, além de oportunidade de negócios para expositores e empresariado que vem do Brasil inteiro".

Segundo ele, a Expo tem como público alvo pessoas que se interessam, empresários e novos empresários. "Também temos participação muito grande de estudantes. Mediamos com universidades para que tragam jovens universitários para que a gente fale do carnaval como negócio criativo".

Fred conta que há preocupação em falar do carnaval enquanto plural. "A gente fala de carnaval enquanto Brasil. A prova disso é que a maioria dos expositores são de fora. Também se estender nas intervenções artísticas que teremos durante a expo. Teremos escola de samba, para enfaixar carnaval enquanto plural, propondo também intercâmbio cultural".

Para encerrar a programação de sábado, os shows de Carlinhos Brown, Xanddy Harmonia e Bailinho de Quinta, a partir das 19h no Centro de Convenções Salvador, prometem trazer o clima festivo. Cada artista preparou espetáculos exclusivos dentro de seus estilos, incluindo novidades que farão parte dos repertórios para o Carnaval de 2024.

"Teremos Cortejo Afro, Filhos de Ghandhy, Malê Debalê, junto com outros convidados de outras regiões do Brasil para fazer o grande cortejo".

Uma das mesas terá o tema 'Experiências, Marcas e Produtos do Carnaval', com Gabriel Davi (LIESA), Duda Magalhães (DREAM) e Gabriel Simas (TIK TOK). Em conversa com o Portal, Mauricio Magalhães, criador do Festival de Verão e sócio do Bloco Eva, que mediará o painel, afirmou que a Expo traz uma perspectiva de entretenimento como modelo econômico na matriz econômica de distribuição, de cultura e economia.

"Lamento até hoje porque a Bahia não patenteou o trio elétrico. O nosso caso como modelo econômico, modelo único de entretenimento, não é estudado nas universidades pelo Brasil, especialmente na Bahia. Agora a Bahia tem uma segunda chance. Um evento como esse, ao longo dos anos, gerará uma importância incrível para que jovens consigam empreender, fazer disso produtos e atrair para o turismo não só da Bahia, mas para o Brasil. Eu acho que é um olhar novo pro Brasil e olhar para o Brasil no sentido de profissionalizar o entretenimento e esse evento acontecer em Salvador é maravilhoso", avalia.

Na última edição, Maurício participou da Expo e abordou a evolução do Carnaval. Neste ano, o debate será sobre a integração do carnaval no país. "É um painel onde vamos discutir a relação de produto, de comunicação, como identidade brasileira nos diversos estados brasileiros".

No palco e ao longo da Passarela Abre Alas, ambos no Pavilhão, o Brasil também estará presente através de várias atrações culturais. Na programação estão confirmadas as apresentações do Boi Caprichoso (Parintins), das escolas de samba campeãs de 2023: Mocidade Alegre (São Paulo) e Imperatriz Leopoldinense (Rio de Janeiro), do Grupo Flor do Campo (Cuiabá), Balé Cultural de Pernambuco e Orquestra de Frevo (PE), Rei Momo do Rio, Rei Momo de SSA e dos blocos baianos Malê Debalê (BA), Filhos de Gandhy (BA), Cortejo Afro (BA), Paroano Sai Mió (BA).

Confira a programação completa.

Os convites para visitar a feira e para assistir os painéis de debates e palestras do Carnaval Academy, são gratuitos e limitados, e podem ser adquiridos através de inscrições no site da Expo Carnaval Brazil.

Já os ingressos para a Arena de Shows que acontece no sábado, 25, a partir das 19hs, com Carlinhos Brown, Xanddy do Harmonia e Bailinho de Quinta, podem ser adquiridos através da Sympla.

A cerimônia de abertura acontece nesta sexta-feira, às 9h, no Centro de Convenções, com a participação de Marcelo Freixo, Ministro do Turismo, Bruno Reis, Prefeito de Salvador, e outras autoridades.