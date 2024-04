Ferrugem, Stand Up, Targino e mais: confira agenda cultural da semana | A TARDE

A agenda cultural desta semana em Salvador está agitada com várias opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Na Música, destaque para Ferrugem, que traz seu pagode ao Armazém Convention para celebrar os 10 anos de carreira no sábado, 20. Já no Teatro da Casa do Comércio, no sábado e no domingo, 21, Odair José canta sucessos de sua carreira no show da turnê.

No Teatro, entre as opções, o Teatro Jorge Amado apresenta o espetáculo 'Abismo de Rosas - Uma comédia policial'. No mês internacional da Dança a Casa Rosa realiza uma edição especial do “Quinta da Casa” com o espetáculo "Gambiarras".

Há ainda opções de exposições, como a 'Reverberações – refletindo a impressão da memória africana', que segue no Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira.

Explore as opções e planeje-se:

DANÇA

"➡️ Você Sabia?

📅 Quando: Sexta, 19

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Esplanada do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Gratuito

"➡️ Gambiarras - Reforma Cia. de Dança

📅 Quando: Quinta, 25

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Casa Rosa

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

EXPOSIÇÃO

➡️ Reverberações – refletindo a impressão da memória africana

📅 Quando: Até 21 de junho

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira

💲 Quanto: Gratuito"

➡️ INICIADAS: Ancestralidades Contemporâneas

📅 Quando: Até julho

⏰ Horário: De terça a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 10h às 20h

📌 Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia

💲 Quanto: Gratuito"

LITERATURA

"➡️ Lançamento - ""A infinita Clô""

📅 Quando: Quinta, 25

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Academia de Letras da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

TEATRO

"➡️ Abismo de Rosas - Uma comédia policial

📅 Quando: Sexta, 19, às 21h; sábado, 20, às 20h; domingo, 21, às 19h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 19,50 e R$ 100,00

"➡️ Grease é agora é a hora!

📅 Quando: Terça, 23, e quarta, 24

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 25 e R$ 50

"➡️ Dandara na Terra dos Palmares

📅 Quando: Sexta, 19, sábado, 20, e domingo, 21

⏰ Horário: Sextas às 15h. Sábados e domingos às 16h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"➡️ Show de Comédia Show - Matheus Buente, Tiago Banha, Daniel Ferreira e Pedro Duarte.

📅 Quando: Quinta, 18

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: R$ 60

"➡️ Humorismo - Stand Up Comedy

📅 Quando: Quinta, 18

⏰ Horário: 19:30

📌 Onde: Zunzunzun PUB, Lauro de Freitas

💲 Quanto: R$ 15

"➡️ Dan Carvalho - Coisas Leves

📅 Quando: Sexta, 19

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40"

"➡️ Fanta & Pandora

📅 Quando: Sexta, 19

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

"➡️ Vou te contar, com Marcelo Praddo

📅 Quando: Sábados e domingos até 5 de maio

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R# 30 e R$ 60

"➡️ Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui)

📅 Quando: Sábado, 20

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 40 R$ 80

MÚSICA

➡️ Arrastão Junino

📅 Quando: Sexta, 19

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Saída do Largo do Pelourinho em direção à Praça da Sé

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Ferrugem - 10 anos

📅 Quando: Sábado, 20

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Armazém Convention

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 250

"➡️ Concha Negra – Adão canta Bob com Helio Bentes, Rodrigo Piccolo e Banda Didá

📅 Quando: Sexta, 19

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"➡️ Bruno Hrabovsky - Rock ao Piano

📅 Quando: Quinta, 18

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

"➡️ Sextou com Pedro Pondé

📅 Quando: Sexta, 19

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Casa Rosa Salvador

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 80

"➡️ Ensaios de São João - Cacau com Leite, Leo Estakazero e Tico

📅 Quando: Sexta, 19

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Pupileira

💲 Quanto: R$ 100

"➡️ Climinha Salvador

📅 Quando: Sábado, 20

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Trapiche Barnabé

💲 Quanto: R$ 100

"➡️ Daniel Bispo canta Djavan Lado B

📅 Quando: Sexta, 19, sábado, 20, e domingo, 21

⏰ Horário: Sexta 19h; sábado e domingo às 17h

📌 Onde: Teatro Gamboa

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40"

"➡️ Chame Jão - Bailinho de Quinta, Tico, Filhos de Jorge e participações

📅 Quando: Domingo, 21

⏰ Horário: 14h

📌 Onde: Chácara Baluarte

💲 Quanto: R$ 100

"➡️ Ensaios Abertos da Orquestra Sinfônica da Bahia

📅 Quando: Quinta, 18

⏰ Horário: 10h

📌 Onde: Sala de Ensaios Piso C do TCA

💲 Quanto: Gratuito (sujeito à lotação)"

"➡️ Odair José

📅 Quando: Sábado, 20, e domingo, 21

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 100

"➡️ Forró no Parque – Jeanne Lima convida Kiko Salli e Targino Gondim

📅 Quando: Domingo, 21

⏰ Horário: 11h

📌 Onde: Quincas Berro D’Água"

➡️ Forró do Talco com Jó Miranda

📅 Quando: Domingo, 21

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Z1 Bar

💲 Quanto: Entre R$ 25 e R$ 40"

"➡️ Targino Gondim

📅 Quando: Sexta, 19

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Primeira Saída Bar

💲 Quanto: R$ 40

"➡️ Tangolo Mangos apresenta 'Garatujas'

📅 Quando: Sábado, 20

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Largo Tereza Batista

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 60