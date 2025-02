Festival de Verão movimenta cidade com muitas atrações no fim de semana

Festival de Verão - Foto: Reprodução

Sim, é chegada aquela época do ano novamente: tem Festival de Verão neste fim de semana. A fórmula consagrada já é bem conhecida: shows em dupla (alguns poucos solo), três palcos, área VIP, área ultra VIP, marketing massivo (marcas para onde quer que se olhe), aquelas atrações que se repetem ano após ano etc.

Então este ano tem Pitty convida Melly, Só Pra Contrariar convida Alcione, Alok, Ana Castela convida Xamã, Bell Marques, Daniela Mercury & Timbalada e Natiruts no sábado. Domingo tem BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão, Ivete Sangalo, Jão convida Gustavo Mioto, Leo Santana, Luiz Caldas & Saulo, Ludmilla e Pedro Sampaio.

(Tal line up enseja aquela pergunta ancestral: o público baiano só gosta das mesmas coisas porque só tem acesso às mesmas coisas ou só tem acesso às mesmas coisas porque de fato só gosta das mesmas coisas? Cartas para a redação).

Encontros continuam

Alheio à tais inquietações inúteis, o diretor artístico Zé Ricardo conta que, “No projeto de curadoria do FV 2025, quis trazer de volta dois estilos musicais que não estiveram presentes nas duas últimas edições: o reggae e o sertanejo. Ter o Natiruts fazendo um dos últimos shows da banda no festival é algo extremamente valioso para mim”, observa.

“Os encontros continuarão marcando história no FV, seja misturando gerações, como SPC e Alcione, Pitty e Melly, ou celebrando os 40 anos do axé, com Luís Caldas e Saulo, Daniela Mercury e Timbalada. E, claro, também teremos momentos para balançar com o Baiana System convidando Marcelo D2 e BNegão”, acrescenta o curador.

Certamente, uma das melhores atrações deste ano, Alcione deve emocionar o público com seu vozeirão inconfundível, que no FV terá o acompanhamento luxuoso do grupo Só Para Contrariar, do cantor Alexandre Pires.

“Fazer parte, mais uma vez, do Festival de Verão, e agora como convidada especial de um grupo de que sou tão fã, é uma alegria imensa. Além disso, é uma ocasião perfeita para reencontrar amigos talentosos e especiais, como o pessoal do Só Pra Contrariar”, conta a Marrom.

“É uma grande alegria dividir o palco com esses meninos que acompanhei desde o início da carreira. Tenho um carinho especial pelo Alexandre, com quem compartilhei apresentações e momentos inesquecíveis ao longo dos anos”, acrescenta Alcione.

Cantora pop de grande alcance junto ao público jovem – que é o alvo do festival –, Ludmilla conta que “As expectativas estão lá em cima, como sempre! Salvador sempre me recebe de braços abertos e com uma energia que é única no mundo”.

Única atração presente em todas as edições do FV, Ivete Sangalo é curta e, como sempre, sincerona: “Festival de Verão é minha casa. Casa onde me sinto feliz, me sinto dona do pedaço”.

Leo Santana – outro habitué do evento – compreensivelmente, tem a mesma sensação de Ivete: “É como se eu estivesse em casa, literalmente, e eu estou muito feliz em estar mais um ano na grade. Levarei um show cheio de hits e vou colocar todo mundo para meter muita dança”, promete.

Festival de Verão Salvador 2025 / Sábado (25) e domingo (26) / Início dos shows: 16h20 / Abertura dos portões: 15h / Parque de Exposições de Salvador / Ingressos entre R$ 80 e R$ 520 / Vendas: Sympla e Boratickets (Shopping da Bahia)