Festival Maré de Março abre inscrições; saiba detalhes | A TARDE

O Festival Maré de Março está com inscrições abertas até 10 de abril para a seleção de seis obras em formato audiovisual (teatro, circo e performance) para integrar a Mostra Virtual, que ficará disponível no site do evento, de 15 de abril a 15 de maio.

As inscrições podem ser realizadas através de um formulário - que pode ser acessado ao clicar aqui. Os espetáculos devem ser obras teatrais, circenses e de performance, podendo ser trabalhos realizados na pandemia. O cachê é de R$800,00.



O diretor artístico do Maré de Março, Caio Rodrigo, pontuou que “o principal objetivo do Festival é promover produções que priorizem a pesquisa e criação estética em espaços não convencionais, colaborando para uma ocupação mais criativa e democrática das ruas e espaços alternativos da cidade, colocando o espaço público como provedor de entretenimento e reflexão e agora também com a mostra virtual, dar lugar a experiências teatrais que buscaram adaptar-se a situação de isolamento social imposto pela recente crise sanitária”.



Neste mês, a quinta edição do Festival Maré de Março já ocupou ruas, praças públicas e espaços culturais alternativos em Salvador, alcançando mais de 1000 espectadores. Ao todo, foram 10 obras, entre espetáculos, performances e shows.



Intercâmbio



Em maio, o Festival Maré de Março realizará uma série de atividades de intercâmbio. A Casa Preta e o Teatro Terceira Margem recebem a Cia de Teatro Avatar (que faz o Festival de Teatro da Caatinga) e realizam mesas redondas, rodas de conversas, oficinas de processos criativos em grupo e apresentações presenciais de espetáculos.