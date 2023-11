Festival Salvador Capital Afro reúne grandes players nacionais | A TARDE

A segunda edição do Festival Salvador Capital Afro acontece entre os dias 22 e 24 de novembro, no Centro Histórico de Salvador. O evento vai reunir players nacionais e internacionais nas rodadas de negócios voltada aos eixos criativos do afroturismo, música e artes visuais.

Entre os players de artes visuais confirmados estão Sandra Salles, uma das representantes do Museu Afro Brasil, e Helena Barbosa, do Centro Dragão do Mar. No campo musical, vão marcar presença no evento a Casa da Música do Porto (Portugal), os festivais Negro Fest (Colômbia), Latinidades e o Festival Feira Preta, com a fundadora e CEO da PretaHub Adriana Barbosa.



Sobre o Festival Salvador Capital Afro



Considerado um grande marco do Salvador Capital Afro – movimento que busca projetar a cidade como referência nacional e internacional no Afroturismo -, o festival vai reunir diversas atividades voltadas para valorização e fomento da economia criativa preta da cidade, assim como para estímulo ao desenvolvimento de políticas públicas necessárias para o posicionamento de Salvador como uma cidade antirracista.



Apontado como um ecossistema capaz de reunir uma diversidade de público e interesses, por meio de quatro pilares – político, econômico, educacional e cultural – o evento também é visto como uma base de transformação social, cujo foco é capacitar pessoas, mobilizar negócios e envolver, de forma atrativa, toda a cadeia de afroempreendedores.