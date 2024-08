Funceb abre inscrição para 7ª edição do Novembro das Artes Negras

- Foto: Divulgação | Lucas Malkut

Atenção artistas de todo o estado! Estão abertas, de 6 de agosto a 6 de setembro, as inscrições gratuitas para a 7ª edição do Novembro das Artes Negras, que tem como tema “Travessias Culturais: Artes Negras em Movimento”, promovida pela Fundação Cultural do Estado da Bahia.

Serão selecionadas 8 propostas artísticas para compor a grade de programação do evento que acontece de 9 de novembro a 1º de dezembro de 2024 no Centro de Cultura Solar Boa Vista, Centro Cultural de Plataforma, Centro Cultural de Alagados e na Sede do Bloco Afro Malê de Balê, em Salvador. A chamada contempla proposta apresentadas por artistas, criadores, produtores e grupos artísticos exclusivamente do Estado da Bahia.

Podem ser inscritas propostas artísticas nas linguagens de Artes Visuais, Circo, Dança, Literatura, Música e Teatro, inéditas ou não, que dialoguem com cultura afro-brasileira, para integrar a programação da 7ª edição do NAN.

As propostas selecionadas receberão o valor de R$ 6 mil para atrações oriundas de Salvador, e R$ 9 mil para propostas oriundas dos demais municípios do estado. A convocatória é destinada para Pessoas Jurídicas de Direito Privado e Microempreendedor Individual (MEI).

Para mais informações, acesse www.ba.gov.br/fundacaocultural.