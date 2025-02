Galeria RV promove uma série de eventos às quartas-feiras

Milena Ferreira - Foto: Divulgação

A galeria RV Cultura e Arte iniciou mais uma edição do programa de verão PRONTO. O projeto vai levar performances, ocupações e outras produções das artes visuais baianas para o espaço em quatro encontros, que ocorrem às quarta-feiras, até o dia 12 de fevereiro, das 18h às 20h. A entrada é gratuita e quem vai aproveitar o evento também pode aproveitar o happy hour que vai rolar no local.

A cada quarta-feira, artistas diferentes são protagonistas. Na última (22), teve a abertura com Zé de Rocha, que apresentou o XilinDRAW – Laboratório de Desenho Experimental e a animação Aparição.

Amanhã (29) será a vez de Milena Ferreira, a artista vai inaugurar o Quintal, um mural público na fachada da galeria, com mais de 25 metros de extensão. Já na primeira semana de fevereiro, George Teles e Marcos da Matta vão apresentar, no dia 5, a ocupação Desencontrar nossos relevos mais agudos, o projeto une as pesquisas individuais dos dois no desejo reimaginar paisagens do Recôncavo com desenhos e montagens. No último dia (12), Laura Castro fica responsável pelo encerramento, com uma performance que celebra a segunda edição do livro de poesias Inês: pequena antologia do passado.

Segundo Larissa Martina, produtora do PRONTO, a edição deste ano foi planejada com um foco especial nas performances, valorizando seu caráter efêmero e permitindo que o público participe sem a necessidade de interação direta.

No entanto, ela destaca que o formato de happy hour também cria uma oportunidade para aproximar artistas e espectadores: “A cada edição, fica mais claro que a ideia é criar um sentimento de comunidade. Ter esse momento para que as pessoas se encontrem e se conheçam antes de cada performance é muito importante para o formato do projeto", disse.

Imagens de areia

O primeiro dia do evento contou com a performance do artista e professor Zé de Rocha que, juntamente ao XilinDRAW, apresentou a performance Aparecida. O Laboratório de Desenho Experimental é um espaço de pesquisa instalado na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde os artistas-pesquisadores produzem animação stop motion, espetáculos ao vivo e oficinas.

O foco maior são as sand animations (animações com areia), técnica de animação que usa contrastes de luz e sombra manipulando areia sobre uma mesa de luz, para criar imagens.

Zé explicou que o nome da performance apresentada partiu dessas imagens abstratas que o grupo costuma criar utilizando a técnica: “Aparição surgiu a partir da maneira como este grupo específico utiliza a areia para sugerir imagens de forma abstrata e livre, sem uma representação fixa. A ideia remete às ‘aparições’ no sentido de visões efêmeras e também ao conceito de ‘parir’ imagens”, comentou. Segundo ele, a participação no PRONTO foi importante por ser a primeira experiência do grupo fora da universidade.

“O mais marcante foi a oportunidade de levar o trabalho para fora do ambiente universitário e apresentar em um espaço profissional. Foi um grande aprendizado para os estudantes, que puderam vivenciar a interação com um público mais amplo e diversificado. Além disso, o feedback positivo que recebemos reforçou a potência do trabalho”, disse.

Imagens do Recôncavo

George Teles e Marcos da Matta vão apresentar, no dia 5 de fevereiro, a ocupação Desencontrar nossos relevos mais agudos no PRONTO. O projeto une as pesquisas individuais de ambos em um diálogo que explora abstração e figuração.

A partir de desenhos e montagens, eles reimaginam paisagens do Recôncavo baiano, transformando memórias e experiências cotidianas em um ateliê experimental dentro da galeria.

A colaboração entre os artistas se baseia no encontro de suas diferenças, que são friccionadas no processo criativo. "Criamos essas outras paisagens em composições que potencializam nosso estado de conforto e prazer. Observamos as experiências de trabalho e lazer da cidade e intensificamos as práticas de esquiva", comenta George. O projeto não apenas amplia a dimensão de suas investigações, mas também desafia a percepção do espaço e da materialidade.

Além de colegas de profissão, George e Marcus são amigos de longa data e a ocupação reflete um desejo de ambos de voltar ao desenho: “Estamos abrindo para o público um processo íntimo de pesquisa, um aprofundamento da nossa relação com a cidade de Cachoeira, a partir de um novo deslocamento do olhar. Eu e Marcos temos uma relação longa, de amizade e de pesquisa, e em muitas conversas sempre nos aparecia esse desejo de voltar ao desenho. O programa PRONTO da RV Cultura e Arte nos aparece como uma oportunidade perfeita para concretizar esse desejo. Nossas pesquisas tocam em muitas questões parecidas [...] No entanto, plasticamente são quase opostas”, comentou.

Palavras e mural

Amanhã, a artista Milena Ferreira vai inaugurar Quintal, um mural público na fachada da galeria RV Cultura e Arte, como parte da programação do PRONTO. Com mais de 25 metros de extensão, a obra tem a proposta de trazer um diálogo entre memória, afetividade e ocupação do espaço urbano, tornando a cidade parte integrante de sua poética visual.

“Na fachada tem elementos que foram enviados por amigos e que se dava nessa área externa da casa. Que não é área interna, mas também não tá completamente no lugar do ‘fora’: o quintal. Uma carranca ao lado da porta com uma espada de São Jorge, cadeira antiga no quintal da mãe, mudas de plantas e plantas e plantas”, explica a artista.

Para Milena, habitar um espaço é mais do que estar presente nele: é se estender por ele e deixar marcas. "Desde a forma como dobramos nossas roupas até a maneira como nos relacionamos com vizinhos e espaços ao redor, tudo isso influencia a forma como habitamos", explica a artista.

Seu mural, construído ao longo de dias de intervenção, busca trazer essa reflexão sobre presença e identidade.

Assim como Milena, Laura Castro vai trazer um diálogo entre memória e identidade como forma de homenagear sua ancestralidade. No encerramento do PRONTO, dia 12 de fevereiro, a escritora e poeta Laura Castro vai apresentar uma leitura-performance baseada em seu livro Inês: pequena antologia do passado.

A obra, que chega à sua segunda edição, se estrutura como uma homenagem à tataravó da autora.

”Dedico essa obra à minha tataravó, Inês de Castro, e sinto que esse momento de leitura pública é uma forma de homenageá-la, assim como todos os ancestrais envolvidos na feitura do livro. A performance busca explorar a ideia de que a leitura pode ser um ritual, uma entrega, uma honraria”, conclui Laura.

PRONTO: Programa de Verão / Quarta-feira (29) e dias 05/02 e 12/02, das 18h às 20h / RV Cultura e Arte (Av. Cardeal da Silva 158, Rio Vermelho) / Entrada gratuita / Mais informações: www.rvculturaearte.com

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.