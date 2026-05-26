FESTIVAL
Gamepólitan 2026: ingressos para festival de jogos e cultura lúdico-digital estão à venda
Festival vai contecer entre os dias 31 de julho e 2 de agosto em Salvador
Após seis anos sem edições, o Gamepólitan está de volta e já abriu a venda de ingressos para o público. Considerado um dos principais eventos de cultura lúdico-digital da Bahia, o festival será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Parque de Exposições de Salvador.
Os ingressos são vendidos exclusivamente de forma on-line pelo site oficial do Gamepólitan. O evento pretende reunir fãs de jogos eletrônicos, profissionais do setor, criadores de conteúdo, desenvolvedores e empreendedores ligados ao universo digital.
Nova fase
Segundo a organização, o retorno marca uma nova fase do festival, com proposta ampliada para conectar entretenimento, inovação, educação e oportunidades de negócios no setor gamer.
A estrutura do evento será dividida em quatro áreas principais:
- GP-Expo: espaço voltado para experiências imersivas e interação com jogos e tecnologias;
- GP-Dev: ambiente dedicado a estudantes, professores e desenvolvedores interessados em programação, animação e criação de jogos;
- GP-Cup: arena destinada às competições de esportes eletrônicos;
- GP-Business: área criada para estimular conexões entre startups, empresas e investidores.
Além das atrações voltadas ao entretenimento, o evento também pretende destacar o impacto econômico e cultural do mercado de games e tecnologias digitais, setor que vem ampliando presença em áreas como educação, inovação e empreendedorismo.
O Gamepólitan é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras e realização da 42 Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Serviço
Evento: Gamepólitan 2026
Quando: De 31 de julho a 2 de agosto de 2026
Onde: Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador
Ingressos: Vendas exclusivamente pelo site gamepolitan.com.br