Gamepólitan 2026: ingressos para festival de jogos e cultura lúdico-digital estão à venda

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Após seis anos sem edições, o Gamepólitan está de volta e já abriu a venda de ingressos para o público. Considerado um dos principais eventos de cultura lúdico-digital da Bahia, o festival será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Parque de Exposições de Salvador.

Os ingressos são vendidos exclusivamente de forma on-line pelo site oficial do Gamepólitan. O evento pretende reunir fãs de jogos eletrônicos, profissionais do setor, criadores de conteúdo, desenvolvedores e empreendedores ligados ao universo digital.

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Nova fase

Segundo a organização, o retorno marca uma nova fase do festival, com proposta ampliada para conectar entretenimento, inovação, educação e oportunidades de negócios no setor gamer.

A estrutura do evento será dividida em quatro áreas principais:

GP-Expo: espaço voltado para experiências imersivas e interação com jogos e tecnologias;

GP-Dev: ambiente dedicado a estudantes, professores e desenvolvedores interessados em programação, animação e criação de jogos;

GP-Cup: arena destinada às competições de esportes eletrônicos;

GP-Business: área criada para estimular conexões entre startups, empresas e investidores.

Além das atrações voltadas ao entretenimento, o evento também pretende destacar o impacto econômico e cultural do mercado de games e tecnologias digitais, setor que vem ampliando presença em áreas como educação, inovação e empreendedorismo.

O Gamepólitan é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras e realização da 42 Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Evento: Gamepólitan 2026

Quando: De 31 de julho a 2 de agosto de 2026

Onde: Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador

Ingressos: Vendas exclusivamente pelo site gamepolitan.com.br