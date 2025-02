Gold Cbx lança novo disco durante evento de hip-hop em Salvador

- Foto: @inspiracao_clickmovie

Os baianos fãs de rap estão bem servidos neste fim de semana. A capital baiana está sediando o Intercâmbio de Hip-Hop Norte/Nordeste, evento gratuito que promove a cultura hip-hop nas duas regiões. O Rapper Gold Cbx, uma das atrações do intercâmbio, aproveitou o evento para lançar seu novo disco. 'Dois Lados de uma Mente' se aprofunda nas vivências e suas visões sobre o mundo.

Nascido na Cidade Baixa, o cantor começou sua relação com o hip-hop em 1998. Nessa época, o artista se interessou pela arte nos muros. “Quando eu comecei a sair da pichação eu entendi que ela fazia um movimento maior, que é a cultura hip-hop”, relembrou. O hip-hop é formado por quatro pilares, sendo eles DJ, grafitti, breaking e MC. Com o tempo, Gold começou a se interessar pelo último pilar e investiu na carreira de rapper.

O rapper é um grande defensor do boom bap, vertente do rap que aposta num timbre mais seco e batidas padronizadas. Suas inspirações são as mais variadas, indo do samba ao rock. “As influências que eu tenho são tudo o que eu vejo e escuto. Eu escuto desde Cartola a Metallica, então tudo pode me inspirar em algum momento”, contou.

O músico comentou sobre a importância do Intercâmbio de Hip-Hop Norte/Nordeste. Gold defende que o evento é uma oportunidade de aprender com a realidade das outras pessoas. “Esse diálogo é altamente importante para isso, para entender como o fluxo dos Estados funcionam e aprender com as outras pessoas”, afirmou.

Sobre o novo lançamento, o baiano garantiu que o público pode esperar a mesma qualidade de sempre. “São músicas com a mesma potência de sempre, mantendo vivo os clássicos do boom bap. Enquanto eu viver, o boom bap nunca vai morrer”, pontuou.

O boom bap segue vivo

Gold não esconde sua preferência por estilo musical. Defensor de um rap mais clássico, o cantor não larga o boom bap por nada. Atualmente, depois da popularização de outras vertentes do rap, o boom bap acabou perdendo um pouco dos holofotes. Entretanto, se engana quem pensa que este estilo está morto. “Hoje em dia, com essa ascensão do trap, alguns pensaram que o boom bap ficaria para trás, mas ele nunca saiu de moda”, defendeu.

O baiano argumenta que essa vertente é a “alma” do rap e, no que depender dele, essa alma será eterna. “O boom bap ainda continua sendo o clássico dos clássicos. Eu nunca vou deixar de fazer boom bap, ele é a alma do rap”, acrescentou.

Apesar de sua paixão pelo boom bap, Gold Cbx não descarta a ideia de investir em outras vertentes. Segundo ele, é muito provável que seu próximo lançamento tenha algo envolvendo drill, um subgênero mais sombria e urbano. “Além do boom bap, o que pode gerar a possibilidade de eu gravar alguma coisa seria o drill. Mas, trap nem passa na minha cabeça”, concluiu.