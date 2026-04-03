Humorista baiano estreia programa com formato inédito na web

A criação do programa acompanha um movimento do próprio artista de ampliar o tipo de conteúdo produzido - Foto: Divulgação

Um novo projeto de humor criado na Bahia chega ao público nos próximos dias. Liderado pelo ator, humorista e criador de conteúdo Leozito Rocha, o programa “De Frente pro Capitão” estreia na próxima terça-feira, 7 de abril, às 20h30, no YouTube. A proposta parte de um formato estruturado, com foco em cenas e interação entre personagens e convidados.

A criação do programa acompanha um movimento do próprio artista de ampliar o tipo de conteúdo produzido. “Eu já vinha criando personagens e histórias, e decidi estruturar um formato completo, com começo, meio e fim, trazendo a dramaturgia junto com a comédia”, explica.

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Interrogatório como base do formato

Diferente de entrevistas tradicionais, o programa se organiza a partir de um interrogatório cômico. Os convidados participam de cenas que envolvem atuação e improviso, conduzidos pelo personagem Capitão Renata, que assume o controle da dinâmica.

“ATENÇÃO! Aqui não tem plateia. Isso aqui não é podcast. Isso aqui não é talk show. Isso aqui é interrogamento! Com café, humor e caráter! O elemento que senta à minha frente não vem ser entrevistado. Ele vem ser questionado, investigado, esmiuçado e, se brincar, autuado por excesso de fama”, afirma o personagem.

A primeira temporada contará com nomes conhecidos do cenário nacional, embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados. “A gente buscou pessoas que topassem viver o momento, sair da zona de conforto e entrar no jogo. Isso traz verdade e faz cada episódio ser único”, diz.

Dinâmica em dupla

Leozito divide a cena com o ator Aldair Lima, que interpreta o Cabo Shoyo. O personagem atua como contraponto ao Capitão Renata e contribui para o desenvolvimento das situações dentro dos episódios.

A interação entre os dois conduz o ritmo do programa, que aposta na construção de cenas a partir do improviso e da reação dos convidados.

O conteúdo busca combinar elementos de humor com pequenas narrativas encenadas, sem seguir o modelo de entrevistas ou podcasts. Segundo o criador, a ideia é oferecer um conteúdo mais leve dentro do cenário atual.

“Num momento em que tudo está pesado, vem como um respiro. É para dar risada, se divertir e esquecer um pouco o mundo lá fora”, afirma.

Personagem e trajetória

Capitão Renata é um dos personagens mais conhecidos de Leozito Rocha, com presença frequente nas redes sociais. A partir dele, o humorista construiu parte de sua base de público e participou de campanhas com instituições e marcas, como Hemoba, Detran Bahia e ações com a Netflix.

Leozito iniciou sua trajetória em 2012, com vídeos publicados na internet. Desde então, ampliou sua atuação para os palcos e consolidou presença nas redes sociais.