Ilê Aiyê realiza oficina de dança afro gratuita em Salvador

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Atividade acontece no domingo, 22, e tem inscrição gratuita - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O Ilê Aiyê, um dos mais importantes blocos afro do Brasil e referência na valorização da cultura e da identidade negra, vai realizar uma oficina de dança afro na Caixa Cultural Salvador no próximo domingo, 22, às 14h.

A atividade, que acontece de forma gratuita, é destinada ao público adulto e contará com sonorização ao vivo feita por músicos integrantes do grupo. As inscrições para participação estão abertas e podem ser feitas no site da Caixa Cultural.

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A oficina será ministrada pela professora e dançarina Soraya Sousa, integrante do universo artístico do Ilê Aiyê, e propõe uma vivência dos movimentos e fundamentos da dança afro-brasileira.

Durante o encontro, os participantes serão convidados a experimentar ritmos, gestos e expressões corporais que dialogam com as matrizes africanas presentes na cultura brasileira, explorando consciência corporal, musicalidade, coordenação e expressão individual em uma experiência coletiva marcada pela energia característica do bloco.

Ilê Aiyê

Fundado em 1974, no bairro da Liberdade, em Salvador, o Ilê Aiyê é reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação artística, cultural e educativa, tendo papel fundamental na afirmação da identidade negra e na valorização das heranças africanas na Bahia.

Ao longo de sua trajetória, o Ilê Aiyê desenvolveu uma linguagem estética própria que integra música, dança, figurino e narrativa histórica, consolidando-o como um dos pilares do movimento afro-brasileiro no carnaval de Salvador.