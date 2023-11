Liberatum disponibiliza ingressos para mesa com Karol Conká | A TARDE

O Liberatum, festival internacional que teve início nesta quinta-feira, 2, pela primeira vez em Salvador, anunciou que no último da programação no sábado, 4, terá uma mesa com a cantora Karol Conká, Marcelo Zig e Kito Gois.

O nome da mesa é "Resiliência na Era da Conexão: Cuidando da Saúde Mental Em Um Mundo Hiperconectado". Os ingressos estão disponíveis no Sympla e são limitados.

O Liberatum terá mostras de cinema, concertos de música, instalações de moda e fotografia, masterclasses, mostra de música e dança LGBTQ, painel de mudanças climáticas, encontro de empreendedorismo e liderança.