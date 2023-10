Livro pode ser adquirido com doação de 2 kg de alimento em Salvador | A TARDE

Marcando o mês dedicado às crianças, o lançamento da publicação acontece no dia 5 de outubro, das 10h às 12h, durante a Feira Dia das Crianças, no Centro Cultural do Tribunal de Justiça da Bahia (sede do Tribunal de Justiça - 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 560).

Em uma iniciativa que une cultura, diversão e solidariedade, o livro pode ser adquirido mediante a troca por 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições filantrópicas com o apoio da Assessoria de Ação Social do Tribunal de Justiça da Bahia.

Já no dia 9 de outubro, haverá uma atividade especial de contação de história do livro para os alunos da Escola Municipal Teresa Cristina - Fundação Lar Harmonia, em Piatã. "Olha! Henrique Aprontando" tem patrocínio da RedeMix e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. A obra também pode ser acessada online através do link.

Com belas e coloridas ilustrações, o livro reúne em mais de 170 páginas seis histórias em que o garoto vivencia experiências divertidas e interessantes, se envolve em confusões e também leva muitos ensinamentos. Com seu senso de justiça, Henrique, que sempre se apresenta como “o menino que quer ser médico de animais”, também se indigna com situações que considera injustas, a exemplo de quando se depara com personagens de clássicos infantis na história Henrique vai à biblioteca, como o cisne que é chamado de “patinho feio” só por ser diferente; ou a cigarra preguiçosa, que só quer diversão e descanso enquanto seus amigos correm atrás da comida. Em Henrique vai à praça, o garotinho sai em defesa da fauna ao participar de uma convenção com o intuito de arrumar uma maneira de acabar com o “domínio” de um calango sobre uma árvore, que proíbe que ele e seus amigos bichos possam até mesmo pousar ou subir nos galhos.

Sempre marcadas pelos diálogos com bichos e pela ludicidade, as histórias também trazem informações sobre características, hábitos e curiosidades sobre o mundo animal durante os passeios do personagem por locais diversos como zoológico, praia e chácara. Com bonita apresentação em capa dura, o livro também conta com atividades de passatempo e um jogo de tabuleiro, incluindo um QR Code para utilizar o dado virtual e também acessar um molde de dado para montar.

Autor de Na Baixa dos Sapateiros e De Insetos e Pitangueiras, entre outras obras, Leopoldo Bokor conta que o novo livro é uma homenagem ao neto, Henrique, de 9 anos. “Minha imaginação foi estimulada pela notícia de que seria avô, em 2014. Como um avô ansioso para mostrar o mundo ao neto, imaginei as reações da criança em diferentes situações diante das aventuras deste livro”, revela emocionado.

Serviço

Lançamento do livro: Olha! Henrique Aprontando (Editora Expoart, 176 páginas)

Autor: Leopoldo Bokor

Ilustração: Camilo Cunha e Eduardo Damasceno

Quando: 5 de outubro (quinta-feira), das 10h às 12h

Onde: Centro Cultural do Tribunal de Justiça da Bahia (sede do Tribunal de Justiça – 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 560)

Ação solidária: o livro pode ser adquirido mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis (limitado a 150 exemplares)

