Marculino & Seus Belezas lidera show em homenagem a Raul Seixas

34 anos após sua morte, Raul Seixas segue sendo uma das figuras mais reverenciadas na música brasileira, pelas suas letras, sua melodia e seu estilo. Para homenagear a vida e obra do músico e poeta, amanhã (20), a partir das 15h, o Palco Toca Raul, no Rio Vermelho, recebe o festival Raul 3.4 – Um Tributo a Raul Seixas. Com entrada gratuita para o público, o evento contará com shows de Marculino e Seus Belezas, Gerônimo, Lutte e Faustão & os Mongas, além das participações especiais de Rafa Luz e Marcos Clement.

A programação traz talentos locais e artistas consagrados que beberam da obra de Raul Seixas. Além do fortalecimento cultural, o evento possui um apelo social relevante, incentivando todos os participantes a doarem alimentos não perecíveis, que serão distribuídos em comunidades carentes de Salvador.

O músico Geronimo, que irá se apresentar no domingo, celebra ter sido convidado para Raul 3.4. O cantor ressalta a importância das músicas de Seixas e sobre seu papel fundamental na música pop e rock brasileira como é atualmente e como, mesmo décadas após sua morte, o Maluco Beleza segue atemporal.

“Não existe coisa melhor que um convite desses. Celebrar Raul Seixas é uma demonstração que a música rock baiana deu a responsabilidade a Raul onde não existe época, idade, tempo. Ela é universal, assim como suas músicas. 34 anos de sua morte e segue sendo a referência do pop e do rock brasileiro”, celebra.

Apesar de não ter conhecido pessoalmente Raul Seixas, Geronimo relembra momentos na vida em que teve contato com o rockista baiano. O cantor ressalta em especial um evento em que teve a chance de ir em um show do Raulzito & Os Panteras, a antiga banda de Raul Seixas.

“Eu participei desse evento que rolou quando eu era um garoto e conheci a banda Raulzitos e os Panteras. Foi em um ginásio grande. Na época havia um grande evento na Bahia patrocinado por uma fábrica de cachaça daqui, era tudo no manejo de desenvolver a música baiana, e foi nesse evento que eu conheci ele”, relembra Gerônimo.

Apesar de não ter ido em outros shows do cantor, Gerônimo relembra outras oportunidades que teve de ouvir os ensaios da banda e sobre como isso influenciou seu gosto pela música até hoje.

“A gente ouvia muito dos ensaios do Raulzito. Eu estudava em um internato e próximo era o lugar onde eles ensaiavam. A gente ficava escutando do lado de fora todo o ensaio e ficava só apreciando. Ter esse contato desde garoto com a música dele teve um impacto enorme para quem eu sou hoje”, declara.

Marculino 10 anos

A banda Marculino e Seus Belezas – uma família de amigos formada nos últimos 30 anos e que desde 2013 sobe aos palcos para difundir a musicalidade de Raulzito – é a banda responsável pelo grande tributo, com as participações especiais dos cantores Rafa Luz e Marcos Clement.

“É com muita emoção que organizamos um evento desse porte, com músicos como Gerônimo, Marcos Clement, Rafa Luz. É um orgulho para nós artistas poder homenagear Raul Seixas com um dia especial”, afirma Marculino, vocalista da banda.

“Juntar o pessoal foi a melhor parte. Quando se fala em Raul Seixas, as pessoas são muito fãs e querem participar. Todos aceitaram na hora fazer esse projeto bonito e responsável”, relata.

Ele lembra que Clement e Luz são grandes entusiastas da obra de Raul: “São raulsseixistas de carteirinha. Sempre prestigiei muito o show deles. Clement tinha uma banda e já interpretou Raul em teatro, contando a história dele. Sigo acompanhando o trabalho dele, prestigiando. Rafa Luz, da mesma forma, com os shows no Pelourinho que acompanhei para pegar os trejeitos”, comenta o vocalista.

“Nosso momento ali no palco é de uma família raulsseixista, com muita alegria, inspiração e aprendendo muito com eles. Está sendo uma experiência maravilhosa”, diz.

Raul 3.4 também coincide com os 10 anos de Marculino e Seus Belezas, formada em 2013. A banda de homenagem a Raul Seixas surgiu como uma continuação de um projeto musical anterior de alguns dos integrantes do grupo. A longevidade da banda é motivo de muito orgulho para o vocalista.

“Só gratidão aos músicos que acompanharam esse trajeto. Foram várias pessoas que compuseram esse projeto em diversos momentos e só agradeço por darem essa energia para que a banda se mantenha ainda hoje”, celebra.

Raul 3.4 – Um Tributo a Raul Seixas / Amanhã, a partir das 15h / Com Marculino e Seus Belezas e participações de Rafa Luz e Marcos Clement, Lutte; Faustão; Gerônimo; DJ Davi e outros / Palco Toca Raul (Rio Vermelho - ao lado da Paróquia de Sant’Ana) / Pede-se doação de alimentos não perecíveis

* Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.