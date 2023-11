Morre gestor cultural Danilo Miranda, aos 80 anos | A TARDE

Morreu na noite de domingo, 29, o gestor cultural, sociólogo e diretor regional do Serviço Social do Comércio (Sesc) São Paulo, Danilo Santos de Miranda. Ele está sendo velado nesta terça-feira, 30, no Sesc Pompeia, na capital paulista, e o velório será realizado até às 15h. Cerimônia de cremação será hoje às 17h no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (SP).

Nascido em Campos dos Goytacazes (RJ) em 1943, Danilo dedicou 55 anos de sua vida ao Sesc em São Paulo, estando à frente da diretoria regional da instituição desde 1984. Danilo foi um dos principais gestores e impulsionadores culturais do país. “Neste momento de grande consternação para todos nós, em nome da presidência, do conselho regional e do corpo de funcionários do Sesc SP, prestamos nossa solidariedade e sinceros sentimentos à família e aos amigos de Danilo, e nossa homenagem ao querido diretor e companheiro”, escreveu o Sesc São Paulo, ao anunciar a morte do diretor.

Em luto pela morte, todas as unidades do Sesc São Paulo estarão fechadas nesta segunda-feira, 30, inclusive o Cinesesc, onde atualmente está ocorrendo parte da programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Um dos grandes nomes da cultura brasileira, Danilo dos Santos Miranda defendia que o acesso à cultura deve ser feito por meio de políticas públicas. Em seu trabalho frente ao Sesc São Paulo, por exemplo, foi um grande impulsionador das atividades culturais, esportivas e educacionais. “A gente tem que tentar ser o mais coerente possível e colaborar com o avanço da sociedade e o avanço ético do melhor possível para todos e participar da sociedade de maneira propositiva com recursos pensados e aplicados de maneira correta. Então, nesse sentido, eu acho que a principal ação do ser humano tem a ver com essa coisa do receber e passar o legado. Pra quem? Para todo mundo à sua volta. É uma batalha permanente para fazer o melhor possível sempre, onde o legado e a inspiração estão presentes a todo momento”, disse Danilo Santos Miranda em vídeo que postado pelo Sesc São Paulo em homenagem ao diretor.

Homenagens

Nas redes sociais, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a morte de Danilo Santos de Miranda. “Grande perda. Meus sentimentos aos familiares, amigos e todos que admiravam e foram beneficiados pelo seu trabalho”.

Sua morte também foi lamentada pela ministra da Cultura Margareth Menezes. “Começamos a semana com a triste notícia da partida do grande Danilo Santos de Miranda. Sociólogo e filósofo, reinventou a forma de fazer cultura no Brasil com o seu trabalho no Sesc São Paulo, se tornando imenso para todos nós, pelo seu amor dedicado à cultura e à arte”.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também escreveu uma mensagem nas redes sociais. “Triste com a notícia do falecimento de Danilo Miranda, diretor do Sesc São Paulo, cuja vida se confunde com a trajetória da instituição e da própria cena cultural no estado. Miranda foi responsável por difundir o reconhecimento da cidadania através do acesso à cultura e ao lazer. Um dos mais importantes atores culturais do país, dizia esperar um futuro menos desigual através da democratização dos espaços de reflexão e engrandecimento cultural. Meus sentimentos à família, amigos e à comunidade do Sesc São Paulo”.

A secretaria municipal da Cultura de São Paulo destacou, em suas redes sociais, que o diretor do Sesc foi um “grande incentivador do teatro brasileiro”. “Visionário, humanista, um gênio cultural, que fez do incentivo um movimento tão vivo”, escreveu a pasta.

Diversos artistas, músicos e entidades lamentaram a morte de Miranda nas redes sociais. Entre eles, a atriz Fernanda Montenegro. “Estamos em luto pela partida do professor Danilo Miranda, um absoluto ativista, realmente absoluto, da cultura em nosso país. O Brasil está vazio com a não presença desse brasileiro, cuja vida trouxe sua imensa luz à nossa criatividade. Que tristeza. Que orfandade”.

“Dia triste para a cultura brasileira”, escreveu o músico Caetano Veloso. “Nos deixou ontem Danilo Santos de Miranda. À frente do Sesc, se tornou o principal gestor cultural do país. Nossos sentimentos aos familiares e admiradores”, completou.

Já o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, lembrou que "Danilo Santos de Miranda era um verdadeiro ícone da cultura contemporânea do Brasil. Seu legado na ampliação de atividades culturais e educacionais será lembrado e reverenciado por gerações futuras. Perdemos não apenas um grande líder, mas um visionário que moldou o cenário cultural do nosso país. Descanse em paz, Danilo!".