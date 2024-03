Mostra LGBTQIAPN+ acontece no Teatro Vila Velha; saiba detalhes | A TARDE

Acontece no Museu de Arte da Bahia (MAB), entre os dias 06 e 10 de março, o "Vila Lacre: mostra LGBTQIAPN+" do Teatro Vila Velha, reunindo uma série de encontros que vão gerar uma troca de conhecimento entre artistas locais e internacionais, onde visões diferentes sobre o mesmo tema, influenciadas por suas vivências profissionais e pessoais, serão compartilhadas, com o foco em dar visibilidade às questões LGBTQIAPN+ nas artes cênicas.

No dia 06/03, o Vila Lacre começa com uma roda de conversa entre coletivos e artistas do movimento LGBTQIAPN+ residentes em Salvador e a companhia portuguesa ArDemente, seguindo com apresentações de performances, leitura dramática, mesa sobre dramaturgia e oficinas nos dias 07, 08, 09 e 10, a partir de pesquisas de artistas locais, no MAB.

Ressaltando que o grupo português ArDemente orientará no dia 10/03 de março, no MAB, uma oficina gratuita de criação teatral, conduzida pelos atores-criadores Gabriel Gomes e Roberto Terra, em que irão explorar o processo de criação de uma cena teatral, passando por algumas das suas fases mais importantes: a escrita, a oralidade e a implementação da cena.

A companhia apresenta ainda nos dias 14 e 15 de março, no Espaço Cultural da Barroquinha, o espetáculo “O Navio Night”, da obra homônima da escritora, dramaturga e cineasta francesa Marguerite Duras (1914 - 1996). A montagem reúne cinco intérpretes que embarcam em “O Navio Night”, uma história sobre linguagem, sobre imagens, sobre escuridão e sobre desejo. Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla e na bilheteria do espaço, com valores de R$30 (inteira) e R$15 (meia).

O “Vila Lacre: mostra LGBTQIAPN+ é uma oportunidade de reunião de artistas dessa cena, que propõe o diálogo de ideias e experiências. Sendo assim, o intercâmbio tem o objetivo de criar uma rede de contato entre os participantes, levando em consideração a construção de sua subjetividade e poéticas para que possam discutir a sua força enquanto movimento, unidade e identidade; não “somente” como manifestações artísticas isoladas.

Confira aqui a programação completa:

RODA DE CONVERSA: artistas e coletivos LGBTQIAPN+ & grupo Ardemente

06 de março, às 19h, no Museu de Arte da Bahia.

Participantes: Heloise Rego (grupo ardemente), Gabriel Gomes (grupo ardemente), Roberto Terra (grupo ardemente), Thiago Romero (encenador), Maria Tuti Luisão (performer), Gildon Oliveira (dramaturgo), Selma Santos (produtora cultural), Pablo Pereira (ator), Heraldo de Deus (ator), Mariana Freire (atriz), Gil Santana (ator/diretor), Talis Castro (ator), Inaê (ator), Jenny Muller (atriz), Mirian Fonseca (diretora de teatro), Coletivo das Liliths, Karol Senna (cabaret drag king) e Ramona Gayão (cabaret drag king).

PERFORMANCE: “AMO” / Concepção e performance: Thiago Romero

07 de março, às 19h, no MAB

Classificação: 14 anos/ Duração: 20 minutos

A performance AMỌ, concebida pela Drag Queen Barbárie Bundi, surge a partir dos estudos do conceito de Afro-Fabulação proposto por Tavia Nyong’o e lança seu olhar para uma nova etapa de seu processo criativo iniciado pelo projeto intitulado Aquátika, em que a água foi o elemento central explorado. Em AMỌ, Barbárie Bundi emerge de suas águas profundas em busca de uma jornada de autodescoberta e conexão com suas raízes ancestrais em terra firme, utilizando o barro como uma poderosa metáfora. A palavra “amo” na língua Iorubá significa argila.

PERFORMANCE: “CLOSE” / Concepção e performance: Maria Tuti Luisão

07 de março, às 19h, no MAB

Classificação: 18 anos/ Duração: 15 minutos

Close é uma ação artística que transita entre as linguagens da dança, arte drag queen e performance. Através do humor e do estranhamento, a performer traça um percurso delimitado por itens de beleza como batom, sombra, brilho, fitas e peruca para operar uma monstrificação, criando, assim, uma fissura entre os objetos estéticos e sua funcionalidade primeira. Na apresentação, a movimentação é coordenada no tempo do metrônomo, que faz com que o ato de se maquiar opere em uma deformação, discutindo, assim, sobre processos de estetização que difundem lugares de padronizações do corpo, a partir de modelos hegemônicos de beleza.

Espetáculo “TIBIRAS” - Coletivo das Liliths

08 de março, às 19h, no MAB

Classificação: 16 anos/ duração: 40 minutos

Baseado em fatos reais, o espetáculo “Tibiras” investiga as brasilidades existentes no país, tomando como ponto de partida a trajetória de vida de Tibira, tupinambá assassinado em praça pública em São Luís do Maranhão em 1614. O crime, que marcou a história do Brasil, é considerado como o primeiro assassinato lgbtfobico registrado no período colonial do país. Em cena, as atrizes e atores do elenco partem de suas experiências individuais e ancestralidades para identificar em suas existências os cruzamentos e heranças deixadas pela história de Tibira.

O Coletivo das Liliths - coletividade formada por mulheres e pessoas lgbttqiapn+ atua desde 2013, de modo ininterrupto, com processos artísticos e formativos que fomentam o debate de gênero e a sexualidade em Salvador.

Leitura cênica “RISO SACANA DE CANTO DE BOCA”

09 de março, às 19h, no MAB

Classificação: 16 anos

“Riso Sacana de Canto de Boca”, peça de Gildon Oliveira, tem direção de Mirian Fonseca e produção de Selma Santos. No elenco, Pablo Pereira , Gil Santana, Heraldo de Deus, Inaê, Jenny Müller, Mariana Freire e Talis Castro. “Riso Sacana de Canto de Boca” é feita de histórias fragmentadas de amor e desejos, um mosaico de personagens marginais que vão aos poucos expondo uma conjuntura humana mergulhada em fragilidades, ironias e muita “pornomelochanchada” para criticar e inquietar, para provocar e instigar imaginários e o senso comum.

VILA LACRE: BATE PAPO SOBRE DRAMATURGIA

10 de março, às 10h, no MAB

Com os dramaturgos Gildon Oliveira e Gabriel Gomes

O bate-papo irá provocar discussões sobre os modos de criação de personagens “marginalizadas” e as possibilidades de representação no centro, no protagonismo das narrativas na atualidade.

OFICINA DE CRIAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO ARDEMENTE

10 de março, às 14h, no MAB

Duração: 04 horas

Orientadores: Gabriel Gomes e Roberto Terra

O grupo português Ardemente orientará no dia 10/03, às 14h, no MAB, uma oficina gratuita de criação teatral, conduzida pelos atores-criadores Gabriel Gomes e Roberto Terra, em que irão explorar o processo de criação de uma cena teatral, passando por algumas das suas fases mais importantes: a escrita, a oralidade e a implementação da cena.

Espetáculo “O Navio Night”

Dias 14 e 15/0, às 19h, no Espaço Cultural da Barroquinha

O espetáculo “O Navio Night”, da obra homônima da escritora, dramaturga e cineasta francesa Marguerite Duras (1914 - 1996), reúne cinco intérpretes que embarcam numa história sobre linguagem, sobre imagens, sobre escuridão e sobre desejo. Mas também sobre a construção da identidade, a identidade do corpo, a identidade da voz. A alteridade.

O grupo é sediado na cidade de Viseu, Portugal. Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla e na bilheteria do Espaço Cultural da Barroquinha, com valores de R$30 (inteira) e R$15 (meia).