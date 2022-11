Noite de Rainha: Alcione se apresenta em Salvador no sábado

Uma voz grave que traduz os sentimentos dos brasileiros através de um repertório que transita pelo samba, baladas românticas e ritmos nordestinos. Essa é a marca dos 50 anos de carreira de Alcione, a popular Marrom, que se apresenta sábado, 5, no Armazém Convention em uma celebração junto ao público baiano.

O show está recheado de sucessos e foi idealizado para alegrar e emocionar o público, que sempre respondeu a cantora com carinho. “Os fãs podem esperar um espetáculo baseado em canções que apreciam e que gostam de cantar com a gente”, diz Alcione.

Para esta comemoração, foi preparado um espetáculo com diversas participações especiais a fim de tornar a noite memorável para os presentes – contando até com apresentação do Mestre Sala e Porta Bandeira da Mangueira, fazendo uma homenagem à cantora. O cantor e compositor baiano Alexandre Leão abrirá a noite, acompanhado por sua banda. Encerrando a noite, Jau faz aquela apresentação cheia de alto astral.

A presença da Escola de Samba da Mangueira é uma representação da relação da Marrom, que ganhou força quando a artista fundou a escola de samba mirim da Mangueira (Grêmio Recreativo Cultural Mangueira do Amanhã, da qual é Presidente de Honra), o Centro de Arte da Mangueira – Mangueira Arte e o Centro de Apoio.

Estes momentos se tornaram especiais ao longo da trajetória da cantora e não seria diferente com este show que celebra a sua carreira. "Seria impossível enumerar os momentos marcantes porque são muitos. Mas, certamente, estes que estou vivenciando agora, com tantas homenagens e honrarias pelo cinquentenário de carreira, também serão inesquecíveis”, declara a cantora.

Em uma jornada de cinco décadas, com mais de 8 milhões de discos vendidos no mundo, 30 álbuns de estúdio, nove álbuns ao vivo e sete compilações, Alcione é dona de uma voz inconfundível, que já lhe garantiu um Grammy Latino. A artista é dona de grandes sucessos como Meu ébano, Estranha loucura, Entidade, Você me vira a cabeça (me tira do sério) e Não deixe o samba morrer. “Tenho um repertório muito vasto, inúmeros hits, músicas que auxiliaram na construção da minha carreira. E elas são como filhos, não importa o número e a quantidade deles, o que importa é que os amamos da mesma maneira”, admite.

Eu sou a Marrom

Os 50 anos de carreira tem como ponto de partida o primeiro single da Marrom, lançado em 1972, apresentando ao Brasil Figa de guiné, música de Reginaldo Bessa e do compositor Nei Lopes, que se tornou um nome recorrente na discografia da cantora.

Alcione já se arriscou como compositora, mas deixou a função para os profissionais da área, poetas que segundo ela são craques em seus ofícios e nos brindam com suas belíssimas canções. “Aliás, eles me ajudaram muito a construir essa trajetória”, enaltece.

Ao longo da carreira a Rainha do Samba, como Alcione também é conhecida, já conquistou prêmios de grande honraria como “O pensador de Marfim” concedido pelo governo de Angola; Diplôme de Médaille D’or que foi concedido pela Société Académique de Arts, Sciences et Lettres de Paris; Extraordinary Contribution to Brazilian Culture and Positive Image concedida no 9TH Annual Brazilian International Press Award na Flórida; Personalidade Negra das Artes concedido pelo Conselho Internacional de Mulheres; e A Voz da América Latina concedida pela ONU.

Alcione integrou o Clube do Samba ao lado de nomes como Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Martinho da Vila, Paulinho da Viola e Clara Nunes. A maranhense sempre transitou entre variados gêneros e estilos musicais como samba, jazz, bolero, reggae e canções românticas. E mesmo sendo tratada como sambista, gosta de gravar aquilo que lhe toca o coração. “Sempre procurei cantar o que sentia e me emocionava… e isso me ajudou nessa empatia com o público”, revela a artista.

A singularidade da voz de Alcione aliada a sua potência, deixam em evidência a musicalidade que se manifestou já na adolescência, vivida na cidade natal, São Luís do Maranhão. Este espetáculo se revelará ao público como um encontro para unir no Armazém em uma só voz, o público e Marrom. “Serão muitos e muitos hits para cantarmos juntos e fazermos uma grande festa! E o público não poderia ficar fora dessa celebração”, conclui Alcione.

Serviço

Alcione: Show dos 50 anos de carreira

Sábado, 20h

Armazém Convention (Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas)

Pista: R$ 120 (meia), Frontstage: R$ 250 (meia)

Camarote: R$ 300

Vendas: bilheteriadigital.com

*Sob supervisão do editor Chico Castro