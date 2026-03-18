CULTURA
Nova revista traz espiritualidade e reflexão sobre a vida; conheça
Projeto busca incentivar uma pausa no uso das telas
Por Redação
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A revista “Sétima Frequência”, criada pela autora Luciana Dias, chega ao mercado com a proposta de incentivar uma pausa no uso das telas e promover reflexões sobre espiritualidade contemporânea a partir da sétima arte.
De acordo com Luciana, considerada uma das figuras importantes da memória cultural da Bahia desde os anos 1990, a publicação também surge como parte de um projeto maior de comunicação voltado à espiritualidade moderna.
“A Sétima Frequência é o desdobramento de uma vida dedicada a contar histórias. Ela integra um grupo que acredita na comunicação espiritualista de forma moderna e profunda, trazendo um respiro necessário diante de um mundo tão plural e fluido”, afirma a criadora.
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A revista conta ainda com direção de arte e design do baiano Guto Chaves, responsável por dar identidade visual à edição e transformar a publicação em uma experiência estética singular.
Sobre a revista
Com periodicidade sazonal, a revista reúne colunistas como Anna de Anjos, Arthur Veríssimo, Carmen Ballesteros e Marcello Cotrim, que exploram temas ligados ao cinema, à arte e à expansão da consciência.
Além disso, a publicação também mergulha em patrimônios culturais e espirituais, como a Pedra do Ingá, ampliando o diálogo entre cultura, espiritualidade e arte.
Serviço:
- Revista Sétima Frequência
- Periodicidade: Sazonal (Primavera, Verão, Outono e Inverno)
- Direção Geral: Luciana Dias
- Direção de Arte e Design: Guto Chaves
- Grupo: Holding Sétima Frequência (SoulCast / Paranormal.Plus)
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