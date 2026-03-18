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CULTURA

Nova revista traz espiritualidade e reflexão sobre a vida; conheça

Projeto busca incentivar uma pausa no uso das telas

Redação

Por Redação

18/03/2026 - 17:41 h

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Revista ‘Sétima Frequência’
Revista ‘Sétima Frequência’ -

A revista “Sétima Frequência”, criada pela autora Luciana Dias, chega ao mercado com a proposta de incentivar uma pausa no uso das telas e promover reflexões sobre espiritualidade contemporânea a partir da sétima arte.

De acordo com Luciana, considerada uma das figuras importantes da memória cultural da Bahia desde os anos 1990, a publicação também surge como parte de um projeto maior de comunicação voltado à espiritualidade moderna.

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“A Sétima Frequência é o desdobramento de uma vida dedicada a contar histórias. Ela integra um grupo que acredita na comunicação espiritualista de forma moderna e profunda, trazendo um respiro necessário diante de um mundo tão plural e fluido”, afirma a criadora.

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A revista conta ainda com direção de arte e design do baiano Guto Chaves, responsável por dar identidade visual à edição e transformar a publicação em uma experiência estética singular.

Sobre a revista

Com periodicidade sazonal, a revista reúne colunistas como Anna de Anjos, Arthur Veríssimo, Carmen Ballesteros e Marcello Cotrim, que exploram temas ligados ao cinema, à arte e à expansão da consciência.

Luciana Dias
Luciana Dias | Foto: Divulgação

Além disso, a publicação também mergulha em patrimônios culturais e espirituais, como a Pedra do Ingá, ampliando o diálogo entre cultura, espiritualidade e arte.

Serviço:

  • Revista Sétima Frequência
  • Periodicidade: Sazonal (Primavera, Verão, Outono e Inverno)
  • Direção Geral: Luciana Dias
  • Direção de Arte e Design: Guto Chaves
  • Grupo: Holding Sétima Frequência (SoulCast / Paranormal.Plus)

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Tags:

Cultura espiritualidade.

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